Dayot Upamecano promete decidir sabiamente su futuro mientras Liverpool y Real Madrid muestran interés
El futuro de Upamecano en juego mientras los grandes clubes observan de cerca
El futuro del internacional francés Dayot Upamecano en el Bayern se ha convertido en uno de los principales focos de atención de la próxima ventana de transferencias. El defensor, pieza clave en el equipo dirigido por Vincent Kompany, aún no ha firmado la extensión de su contrato, que expira este verano. Aunque el Bayern busca asegurar su compromiso a largo plazo, las negociaciones continúan abiertas mientras clubes de élite de toda Europa se preparan para aprovechar una posible transferencia gratuita.
Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool y otros grandes equipos europeos están siguiendo de cerca la situación. Todos saben que un defensor de la edad, nivel y experiencia de Upamecano disponible sin coste de traspaso representa una de las oportunidades más valiosas del mercado.
En declaraciones a L’Equipe, Upamecano abordó directamente el tema, explicando que, aunque es consciente del interés, las negociaciones contractuales están siendo gestionadas por su entorno.
"Mi agente se está encargando de eso. Tomaremos la decisión correcta. Estoy recibiendo buenos consejos. Mi enfoque está en esta temporada y en mis objetivos con el club y la selección nacional. No tengo el espacio mental para preocuparme por otra cosa", aseguró.
'Bajo contrato con el Bayern' - Defensor se mantiene tranquilo
Upamecano ha mantenido un mensaje constante, subrayando su compromiso con el presente mientras deja abiertas sus opciones. Asegura que su enfoque principal está en el rendimiento más que en las negociaciones, aunque reconoce la relevancia del interés de otros clubes:
"Estoy completamente relajado. Tengo contrato con el FC Bayern, tengo metas. Pero estoy muy agradecido cuando los clubes muestran interés en mí."
Su agente, Moussa Sissoko, es conocido en el mundo del fútbol como un negociador duro, con estrechos vínculos con el PSG, lo que añade otra dimensión a la situación. Sissoko también representa a jugadores de alto perfil como Ousmane Dembélé. La decisión de Upamecano de contar con Sissoko tras cambios previos de agencia refleja un enfoque deliberado para gestionar lo que podría ser el contrato más importante de su carrera.
Bayern busca alternativas defensivas
Sin avances significativos en las negociaciones, el Bayern ha comenzado a explorar opciones de contingencia en caso de que Upamecano decida marcharse. El club ha mostrado interés en los defensores Marc Guehi, del Crystal Palace, e Ibrahima Konaté, del Liverpool, quienes también podrían estar disponibles como agentes libres en circunstancias contractuales similares.
Para el Bayern, retener a Upamecano no es solo una cuestión de continuidad. Su velocidad, solidez en los duelos y capacidad de pase lo convierten en uno de los centrales más completos de Europa, y su estilo defensivo agresivo lo ha consolidado como una pieza clave tanto para el club como para la selección.
La situación se ve además influenciada por los objetivos del Bayern esta temporada, mientras los campeones récord de Alemania siguen compitiendo por la Bundesliga y persiguen el éxito en la Liga de Campeones, donde Upamecano ha rendido consistentemente a un nivel de élite. Permitir que un jugador de su calibre se marche gratis sería una pérdida considerable, a menos que las negociaciones den un giro decisivo.
El enfoque de Upamecano está en ganar, pero el tiempo corre
Upamecano insiste en que su prioridad sigue siendo el rendimiento, pero el plazo se acorta rápidamente. Con menos de seis meses restantes en su contrato, clubes como el Real Madrid podrán iniciar comunicaciones formales y, desde enero, acordar un precontrato.
Si se desea concretar una renovación, el Bayern tendrá que acelerar las negociaciones y presentar términos lo suficientemente atractivos para convencer al defensor de quedarse. Mientras tanto, la planeada reconstrucción defensiva del Madrid, la planificación a largo plazo del PSG y el interés de varios clubes de la Premier League aseguran que no le faltarán ofertas.
El Bayern se enfrenta al Freiburg en la Bundesliga antes de centrarse en un importante partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Para Upamecano, el enfoque sigue estando donde él mismo indica: en el campo, aunque su futuro promete convertirse en una de las historias definitorias de la próxima ventana de transferencias.
