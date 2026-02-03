David Beckham quiere reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el Inter Miami mientras resurgen rumores de su llegada a la MLS

Cuestionado sobre la posibilidad de que Ronaldo se una a Messi en el Inter de Miami, con David Beckham involucrado en la operación, el exjugador de la MLS Rob Earnshaw –hablando para GOAL a través de la casa de apuestas Betfree– comentó:

“Si hubiera un lugar donde eso pudiera suceder, sería en un club como el Inter de Miami. Desafortunadamente, no creo que ocurra nunca. A todos los aficionados nos encantaría verlos jugar juntos algún día antes de que ambos se retiren. No creo que pase, pero si hubiera una oportunidad, pienso que David Beckham sería la persona indicada para hacerlo posible”.

Earnshaw, que jugó en Norteamérica con Toronto FC, Chicago Fire y Vancouver Whitecaps, explicó por qué cree que Ronaldo podría mostrarse reacio a unirse a Messi en el sur de Florida:

“Tienes a dos futbolistas gigantes, figuras globales, muy famosos y dominantes en cualquier equipo donde jueguen. No puedo ver que esto suceda porque siempre será su equipo. Podría funcionar solo en un club neutral, donde ninguno de los dos haya jugado antes y se unan por primera vez. Espero que algún día lo veamos”.

“Si retrocedemos, solían organizar partidos de ‘Resto del Mundo vs Europa’. Recuerdo un enfrentamiento entre Brasil y Barcelona, con un equipo del Resto del Mundo contra uno de Europa. Esa podría ser la única manera de ver a estos dos grandes juntarse en un mismo equipo”.