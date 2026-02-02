Getty Images Sport
David Beckham se asocia con Fanatics y lanza memorabilia y tarjetas de fútbol exclusivas
Beckham consolida su nueva alianza
El legendario jugador inglés y exestrella del Manchester United verá su imagen protagonista en las marcas de Fanatics, que posee los derechos exclusivos sobre su imagen y memorabilia. Además, el acuerdo incluirá una serie de apariciones públicas y encuentros con aficionados. Fanatics dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales el lunes por la mañana.
Se distribuirán tarjetas firmadas de edición limitada
El principal atractivo son las tarjetas de intercambio autografiadas exclusivas. Estas tarjetas certificadas estarán disponibles en paquetes selectos de Topps Chrome a partir del 5 de febrero, y actualmente alcanzan precios de miles en el mercado de reventa.
Unirse a un grupo exclusivo de futbolistas
Al asociarse con Fanatics, Beckham se integra a una selecta colección de futbolistas de élite, siendo sin duda la figura de mayor renombre. Entre los socios también se encuentran Jude Bellingham del Real Madrid, Harry Kane del Bayern Múnich y el legendario Wayne Rooney del Manchester United.
- AFP
Aprovechando un año de Mundial
Fanatics anunció el acuerdo con la expectativa de un aumento del interés en el fútbol por la Copa del Mundo 2026. El torneo será el más grande hasta la fecha, con 48 equipos jugando en Estados Unidos, Canadá y México este junio.
“El fútbol sigue creciendo en popularidad, así que no podría estar más emocionado”, dijo David Leiner, presidente de tarjetas coleccionables en Fanatics, a ESPN. “Fanatics gestionará el comercio durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, así que todas las oportunidades se expandirán. Alguien como David puede elevar la categoría y atraer a nuevas personas. Esperamos un 2026 realmente emocionante.”
