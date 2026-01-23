El futuro de Satpaev está asegurado en el sentido de que, independientemente de cómo juegue, se unirá al Chelsea en agosto de 2026. Podría haber progresado poco o nada en los 18 meses entre la firma del contrato y su llegada a Londres oeste, pero en cambio ha ido de fortaleza en fortaleza.

En el primer día de la temporada 2025 de la Premier League de Kazajistán, Satpaev anotó el gol del empate cuando el Kairat empató 1-1 de visitante contra el rival por el título, Astana. Eso resultó ser el primero de 14 goles que marcaría en su primera campaña en la máxima categoría, solo superado en la Bota de Oro por el internacional albanés del Astana Nazmi Gripshi, que terminó con 16. No obstante, el Kairat y Satpaev, que también sumó siete asistencias, superaron al club de la capital para ganar el título nuevamente por solo dos puntos.

El punto culminante del 2025 para el Kairat, sin embargo, llegó en Europa, ya que se clasificaron para la fase de grupos de la Liga de Campeones por primera vez. Entrando en la primera ronda de clasificación, salieron victoriosos de tres eliminatorias, con Satpaev anotando en todas ellas, para prepararse para un partido de play-off con los campeones escoceses Celtic. Ambos partidos terminaron 0-0, pero el Kairat ganó en penales para avanzar a la fase de grupos.

No es sorprendente que el Kairat se encuentre en el fondo de la tabla de la Liga de Campeones después de siete jornadas de partidos, pero como equipo y Satpaev como una joven estrella en ciernes han dejado una buena impresión. Fueron derrotados 5-0 por el Real Madrid en su primer partido en casa, con Kylian Mbappé robándose finalmente el espectáculo, pero tuvieron grandes oportunidades para abrir el marcador temprano y los defensores de Los Blancos encontraron difícil tratar de sofocar al activo Satpaev.

A lo largo de este místico viaje europeo, Satpaev ha roto numerosos récords. Su gol contra el equipo esloveno NK Olimpia en la primera ronda de clasificación, a la edad de 16 años, 10 meses y 27 días, lo convirtió en el jugador kazajo más joven en anotar en una competición de la UEFA, mientras que se convirtió en el primer jugador kazajo en anotar en la fase final de un partido europeo cuando marcó en su derrota en la fase de grupos contra Copenhague.

Mientras tanto, Satpaev ya ha sido internacional con el equipo absoluto de Kazajistán en siete ocasiones, y después de convertirse en su debutante más joven de la historia, también se hizo un nombre como su goleador más joven cuando anotó un gol en su notable empate 1-1 con Bélgica en la clasificación para el Mundial en noviembre pasado.