¡Cuidado, Real Madrid! Gigantes europeos se unen a la carrera por Ibrahima Konate y contactan al agente de la estrella del Liverpool

El contrato de Konate con los campeones de la Premier League expira en junio de 2026. Se le permite negociar un cambio a un equipo europeo a partir de enero.

El medio alemán Bild informa que los 34 veces campeones de Alemania han estado en contacto con la representación del jugador, con la intención de traerlo de vuelta a la Bundesliga. Konate se dio a conocer durante un período de cuatro años en Leipzig, antes de completar un traspaso de 36 millones de libras a Merseyside en 2021.

Una situación similar de contrato de Upamecano con el Bayern podría ser el impulso para el cambio. El internacional francés ha sido casi omnipresente para los gigantes bávaros desde que se unió desde Leipzig en el mismo verano en que Konate se fue a Inglaterra.

Los Blancos estarán observando ambas sagas contractuales con gran atención. Se rumoreaba que estaban persiguiendo a Konate desde el verano, pero un informe de Fabrizio Romano ahora ha sugerido que tienen la intención de hacer de Upamecano el último jugador en mudarse a la capital española en una transferencia gratuita.