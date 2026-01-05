Getty Images Sport
¡Cuidado, Manchester City! El Real Madrid planea un nuevo movimiento para fichar a Rodri ante la incertidumbre de su contrato
Un cambio estratégico en Madrid
El interés del Real Madrid por Rodri es un secreto a voces en el fútbol europeo, pero según un informe de Marca, los campeones de Europa han modificado de manera significativa su estrategia para asegurar su fichaje. Tras haber adoptado hasta ahora un enfoque de “esperar y ver” respecto a la recuperación del mediocampista de la grave lesión de rodilla que lo dejó fuera gran parte de la temporada pasada, la directiva del club considera que ya ha llegado el momento de actuar.
El informe indica que el regreso de Rodri a su nivel de rendimiento élite en la temporada 2025-26 ha convencido a Florentino Pérez de acelerar los planes. El “nuevo plan” implica abandonar el seguimiento pasivo de su situación contractual y, en su lugar, lanzar una ofensiva proactiva diseñada para seducir al jugador antes de que se abra la ventana de verano. Según se informa, el Madrid está dispuesto a convertirlo en la piedra angular de su proyecto, viéndolo no solo como un ancla defensiva, sino como el sucesor espiritual y táctico de Toni Kroos a la hora de dictar el ritmo del juego.
Donde antes había dudas, por los posibles efectos a largo plazo de su cirugía de ligamento cruzado anterior, ahora el cambio se basa en los sólidos datos físicos del jugador desde su regreso. La vacilación ha desaparecido, reemplazada por la firme determinación de traer al madrileño de vuelta a casa.
El estancamiento del contrato
El optimismo del Real Madrid se alimenta de la creciente incertidumbre sobre el futuro de Rodri en el Etihad Stadium. Su contrato actual vence en 2027, por lo que le restan apenas 18 meses de compromiso.
Aunque el Manchester City le ha ofrecido una extensión lucrativa que, según se informa, lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagados en la historia de la Premier League, aún no se ha firmado ningún acuerdo. Marca señala que el Madrid es muy consciente de esta vacilación y ha diseñado su estrategia en torno a ella: convencer a Rodri de retrasar cualquier renovación hasta el verano, cuando el poder de negociación del City se reduciría significativamente.
Si Rodri llega al último año de su contrato sin renovar, el City se enfrentaría al escenario de pesadilla de perder un activo valorado en 100 millones de euros de manera gratuita al año siguiente, lo que podría obligar al club a negociar una venta en 2026. Ese es exactamente el punto de apalancamiento que el Real Madrid planea explotar.
El atractivo del hogar
El atractivo emocional de un regreso a la capital española no puede subestimarse. Rodri nació en Madrid y se formó en las filas del Atlético de Madrid antes de su traslado a Manchester. A sus 29 años, puede ver su próximo contrato como el último gran acuerdo de su mejor momento, y la oportunidad de liderar el centro del campo para el club más importante de su ciudad natal es un gancho muy poderoso.
Aunque ha disfrutado de un éxito enorme bajo Pep Guardiola, conquistando todos los trofeos disponibles, la salida de figuras clave en el City podría influir en sus decisiones. La estrategia del Madrid para seducirlo supuestamente se centra en estas incertidumbres, presentando el Santiago Bernabéu como un destino estable y prestigioso para el capítulo final de su carrera.
La peor pesadilla del City
Para el City, perder a Rodri sería un golpe catastrófico. El español es ampliamente considerado como el jugador más importante en el sistema de Guardiola, el “faro” que guía al equipo en los momentos complicados. Su porcentaje de victorias cuando juega, comparado con cuando está ausente, es estadísticamente sorprendente, y no existe un reemplazo directo para su combinación de habilidades en la plantilla actual ni en el mercado global.
Se espera que los campeones de la Premier League luchen con todas sus fuerzas para retener a su talismán. Sin embargo, ahora se enfrentan a dos desafíos: uno, el posible deseo del jugador de regresar a España; y dos, una directiva del Real Madrid que ha decidido que su paciencia se ha acabado.
Si los informes provenientes de España son correctos, el verano de 2026 podría protagonizar una saga de transferencias capaz de eclipsar todas las demás. El Madrid ya ha trazado su plan, ha identificado su objetivo, y la presión recae ahora directamente sobre el City para convencer a su general del mediocampo de que su futuro sigue en Inglaterra.
