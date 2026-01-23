¿Cuánta culpa debería tener el director deportivo Richard Hughes por la pésima temporada del Liverpool?

Anfield nunca ha conocido un verano como el de 2025. Los seguidores aún estaban emocionados después de ver a Liverpool levantar el trofeo de la Premier League y casi se desbordaron de emoción al ver a los previamente cautelosos propietarios del club, Fenway Sports Group (FSG), aprobar un fichaje caro tras otro.

Jeremie Frimpong llegó el mismo día en que Alexander-Arnold partió oficialmente para aliviar la decepcionante salida del ex ídolo del Kop, y, en un desarrollo que nadie vio venir, el neerlandés fue pronto acompañado en Merseyside por su ex compañero del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, quien anteriormente se esperaba que se uniera al Bayern Munich o al Manchester City.

Antes de que terminara junio, Hughes regresó al Vitality Stadium para fichar a Milos Kerkez, el extremadamente emocionante lateral izquierdo que había comprado anteriormente para Bournemouth. En ese momento, Liverpool intensificó su búsqueda de un nuevo delantero y, sorprendentemente, no terminó con la adquisición del objetivo de Newcastle, Hugo Ekitike. Liverpool en realidad terminó logrando fichar también al No.9 de las Urracas, ya que Alexander Isak finalmente logró forzar su "soñado" movimiento a Anfield en el último día del mercado de transferencias de verano.

En ese momento, los seguidores estaban en un estado de delirio. Se sentía como si Hughes estuviera jugando al fútbol de fantasía, ensamblando un equipo de superestrellas, la respuesta de Liverpool a los 'Galácticos' del Real Madrid.

Sin embargo, el reclutamiento de los Reds recibió severas críticas durante una histórica mala racha de nueve derrotas en 12 apariciones en todas las competiciones entre septiembre y noviembre, durante la cual sus esperanzas de retener su corona de la Premier League se desintegraron. La tarifa récord británica por Isak soportó el peso de las críticas porque, como muchos dijeron en ese momento, Liverpool no necesariamente necesitaba al delantero sueco, especialmente después de fichar a Ekitike, quien ha demostrado ser incluso mejor de lo esperado, y la sensación sigue siendo que hubieran estado mejor sirviendo a alguien como Antoine Semenyo para reemplazar al versátil extremo Luis Díaz, quien fue integral para su éxito en el campeonato, en lugar de depender del errático Cody Gakpo.

Aun así, después de ser criticado durante un inicio lento en su carrera en la Premier League, Wirtz ahora está comenzando a demostrar su valía, y lo mismo ocurre con Frimpong y Kerkez, quienes brillaron simultáneamente por primera vez esta temporada en la victoria a mitad de semana en Marsella. La esperanza ahora es que Isak, quien sufrió una pierna rota justo segundos después de anotar lo que se sintió como un gol que cambiaba el juego en todos los sentidos en el Tottenham en diciembre, también esté destinado a rendir bien una vez que regrese a plena forma (aunque probablemente no hasta la próxima temporada), dado que es un goleador probado de la Premier League.

Veredicto: Podría resultar rentable a la larga.