¿Cuánta culpa debería tener el director deportivo Richard Hughes por la pésima temporada del Liverpool?

El director deportivo del Liverpool, Richard Hughes, tiene un enfoque muy frío y analítico hacia su papel, tanto es así que una vez fue descrito como "robot" por un agente que había tratado con él. Por supuesto, carecer de emociones probablemente no sería algo tan malo para Hughes, dada la naturaleza de su trabajo y el potencial de verse afectado negativamente por las opiniones muy dispares sobre el trabajo que está realizando en Anfield.

Por ejemplo, cuando el traspaso de Marc Guehi al Manchester City se confirmó el pasado viernes, Hughes fue inmediatamente criticado por los frustrados aficionados del Liverpool por no haber cerrado un acuerdo para el exdefensor del Crystal Palace el verano pasado. Sin embargo, las buenas actuaciones de tres fichajes de verano en el fortalecedor partido del miércoles en Marsella llevaron a algunos seguidores a afirmar que el trabajo de reclutamiento del escocés será visto muy favorablemente en los años venideros.

Pero, ¿cuál es exactamente la verdad del asunto? ¿Cómo está realmente desempeñándose Hughes en una de las posiciones más escrutadas del fútbol inglés? Antes del enfrentamiento del Liverpool con el club anterior del hombre de 46 años, Bournemouth, este fin de semana, GOAL evalúa las decisiones más importantes de la gestión de Hughes en Anfield hasta la fecha...

    Seleccionando ranura

    Hughes solo se unió formalmente a Liverpool el 1 de junio de 2024, pero había comenzado a trabajar mucho antes. Desde el momento en que se confirmó su traslado a Anfield en marzo, se dedicó a encontrar al mejor entrenador posible para reemplazar al saliente manager Jurgen Klopp y, tras semanas de investigación meticulosa, Hughes identificó a Arne Slot como el hombre para el trabajo que parecía imposible.

    "La filosofía y estilo de juego que nos atrajo hacia Arne se basa tanto en una opinión futbolística subjetiva como en datos, tal como cabría esperar," explicó Hughes en la presentación oficial de Slot como nuevo entrenador del Liverpool el 5 de julio. 

    "En todas las métricas, el equipo de Feyenoord de Arne se destacó realmente bien. 

    "La manera en que jugaban con un fútbol ofensivo, con inteligencia, jugaban con pasión, y creo que esos son atributos que daríamos la bienvenida aquí en Liverpool. Pienso que encajan muy bien con el actual equipo que tenemos, nuestros seguidores y el club en general."

    Hughes no podía haber estado más acertado, ya que Slot llevó al Liverpool a su segundo título de la Premier League en su primera temporada al mando, y con la adición de solo un jugador, Federico Chiesa, ¡quien apenas jugó!

    Veredicto: Incluso teniendo en cuenta los problemas actuales de Liverpool, un éxito espectacular.

    Las ventanas de transferencias 2024-25

    Indudablemente, hay un argumento para afirmar que la decisión del Liverpool de fichar solo a Chiesa durante toda la campaña 2024-25 fue justificada por su triunfo en el título. No se puede negar que Klopp dejó al equipo en excelente forma. Slot incluso lo reconoció él mismo.

    Sin embargo, la alegría - y las hermosas escenas de celebración - que acompañaron al campeonato número 20 del Liverpool no deberían ocultar el hecho de que los Rojos estaban agotados durante los últimos meses de la temporada.

    En ese sentido, tuvieron un poco de suerte de haber logrado superar a todos sus oponentes en la Premier League para cuando llegó la primavera, porque comenzaban a mostrar signos visibles de cansancio, como quedó tan enfáticamente subrayado por el hecho de que el equipo de Slot fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones por el Paris Saint-Germain y luego vencido por el Newcastle en la final de la Carabao Cup durante un desmoralizante periodo de cinco días en marzo.

    En ese contexto, uno no puede evitar preguntarse qué podría haber sucedido si Hughes hubiera logrado fichar a Martin Zubimendi y al menos a otro defensor. Por supuesto, es difícil criticar demasiado al director deportivo por la forma en que Zubimendi se retractó, mientras Slot ejecutó una jugada maestra convirtiendo a Ryan Gravenberch en un No.6, pero no fichar al vasco ha demostrado ser muy costoso - y particularmente en términos de la carrera por el título de esta temporada.

    El hecho de que no hubiera un Plan B también significó que Slot, según su propia admisión, se vio obligado a jugar con Gravenberch mucho más de lo que le hubiera gustado en 2024-25, lo que resultó en que el holandés mostrara serios signos de fatiga durante la segunda mitad de la campaña. Al mirar atrás, entonces, un trofeo podría haberse transformado fácilmente en tres con una mayor profundidad de equipo.

    Veredicto: Oportunidad perdida.

    Extensiones clave de contratos

    Cuando Hughes asumió formalmente su papel, tres de los jugadores más importantes del Liverpool estaban a punto de entrar en el último año de sus respectivos contratos: Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Trent Alexander-Arnold. Sin embargo, aunque Hughes no puede ser considerado responsable de crear el problema, podemos evaluar cómo se ocupó de resolverlo.

    Era evidente desde el principio que tanto Salah como Van Dijk querían quedarse en Anfield, mientras que la reticencia del Liverpool a dar a la envejecida dupla extensiones lucrativas era comprensible, hasta cierto punto. Sin embargo, sin importar lo que estaba sucediendo tras bambalinas, debería haber habido una mayor transparencia sobre cómo avanzaban las negociaciones, porque la falta de información se convirtió en una fuente importante de frustración - y no solo para los aficionados o los jugadores involucrados.

    Slot quedó respondiendo preguntas incesantes sobre si su capitán y talismán continuarían en el club la temporada siguiente, y es realmente un milagro que el constante caos contractual no se convirtiera en una distracción perjudicial durante la persecución del título, porque las consecuencias de la decisión de Trent Alexander-Arnold de dejar Liverpool ya fueron bastante molestas.

    Al final del día, Hughes merece crédito por finalmente llegar a un acuerdo con Salah y Van Dijk. Aunque la sabiduría de esos dos acuerdos probablemente solo se aclare al final de la campaña actual, indudablemente tenían sentido en el momento - y posiblemente aún lo tienen. Ambos habían hecho lo suficiente como para merecer extensiones y seguir siendo fundamentales para las esperanzas del Liverpool de una temporada exitosa. Además, incluso si Salah se fuera este verano debido a su tensa relación con Slot, todavía comandaría una tarifa decente de un equipo de la Saudi Pro League.

    En cuanto a Alexander-Arnold, ahora está claro que había poco que Hughes pudiera haber hecho para convencerlo de quedarse en Anfield. Como subrayó el nivel de español del lateral derecho en su primera aparición pública como jugador del Real Madrid, su decisión de mudarse al Bernabéu se tomó hace mucho tiempo.

    El único problema allí es si el Liverpool debería haber vendido a Alexander-Arnold antes de que agotara su contrato hasta sus últimas semanas, pero al menos jugó un papel fundamental en el título, mientras que £10 millones ($13.5m) no fue un mal retorno para un jugador que se esperaba que se fuera sin dejar nada.

    Veredicto: Dos de tres no está mal, pero se permitió que el drama se prolongara demasiado.

    Compras millonarias

    Anfield nunca ha conocido un verano como el de 2025. Los seguidores aún estaban emocionados después de ver a Liverpool levantar el trofeo de la Premier League y casi se desbordaron de emoción al ver a los previamente cautelosos propietarios del club, Fenway Sports Group (FSG), aprobar un fichaje caro tras otro.

    Jeremie Frimpong llegó el mismo día en que Alexander-Arnold partió oficialmente para aliviar la decepcionante salida del ex ídolo del Kop, y, en un desarrollo que nadie vio venir, el neerlandés fue pronto acompañado en Merseyside por su ex compañero del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, quien anteriormente se esperaba que se uniera al Bayern Munich o al Manchester City.

    Antes de que terminara junio, Hughes regresó al Vitality Stadium para fichar a Milos Kerkez, el extremadamente emocionante lateral izquierdo que había comprado anteriormente para Bournemouth. En ese momento, Liverpool intensificó su búsqueda de un nuevo delantero y, sorprendentemente, no terminó con la adquisición del objetivo de Newcastle, Hugo Ekitike. Liverpool en realidad terminó logrando fichar también al No.9 de las Urracas, ya que Alexander Isak finalmente logró forzar su "soñado" movimiento a Anfield en el último día del mercado de transferencias de verano.

    En ese momento, los seguidores estaban en un estado de delirio. Se sentía como si Hughes estuviera jugando al fútbol de fantasía, ensamblando un equipo de superestrellas, la respuesta de Liverpool a los 'Galácticos' del Real Madrid. 

    Sin embargo, el reclutamiento de los Reds recibió severas críticas durante una histórica mala racha de nueve derrotas en 12 apariciones en todas las competiciones entre septiembre y noviembre, durante la cual sus esperanzas de retener su corona de la Premier League se desintegraron. La tarifa récord británica por Isak soportó el peso de las críticas porque, como muchos dijeron en ese momento, Liverpool no necesariamente necesitaba al delantero sueco, especialmente después de fichar a Ekitike, quien ha demostrado ser incluso mejor de lo esperado, y la sensación sigue siendo que hubieran estado mejor sirviendo a alguien como Antoine Semenyo para reemplazar al versátil extremo Luis Díaz, quien fue integral para su éxito en el campeonato, en lugar de depender del errático Cody Gakpo.

    Aun así, después de ser criticado durante un inicio lento en su carrera en la Premier League, Wirtz ahora está comenzando a demostrar su valía, y lo mismo ocurre con Frimpong y Kerkez, quienes brillaron simultáneamente por primera vez esta temporada en la victoria a mitad de semana en Marsella. La esperanza ahora es que Isak, quien sufrió una pierna rota justo segundos después de anotar lo que se sintió como un gol que cambiaba el juego en todos los sentidos en el Tottenham en diciembre, también esté destinado a rendir bien una vez que regrese a plena forma (aunque probablemente no hasta la próxima temporada), dado que es un goleador probado de la Premier League.

    Veredicto: Podría resultar rentable a la larga.

    Apuesta de Guehi

    No importa lo que Isak & Co. logren en Anfield, no se puede negar que la decisión de gastar tanto en el delantero centro mientras intentaban ahorrar unos millones en Guehi fue un grave error de juicio.

    Quedó claramente demostrado después de los dos primeros partidos de Liverpool que fichar un reemplazo para - o una alternativa a - Ibrahima Konate debería haber sido la prioridad número uno. El defensa francés fue atroz tanto contra Bournemouth como contra Newcastle, y Liverpool ha pagado un alto precio por decidir confiar en un jugador propenso a errores con un contrato que estaba por expirar.

    Por supuesto, los Reds trajeron a un defensa central muy prometedor en Giovanni Leoni, y la lesión que sufrió durante un debut muy alentador contra Southampton en septiembre fue desesperadamente desafortunada. Sin embargo, nunca se esperaba que entrara directamente en el equipo titular, como se mostró en su primera aparición en la Carabao Cup.

    No es como si la incapacidad de Joe Gomez para mantenerse en forma fuera una novedad tampoco, lo que significa que la escasez de cobertura adecuada del Liverpool en el centro de la defensa era una crisis que Hughes podría haber evitado fácilmente al pagar lo que aún habría sido una ganga de £40m ($54m) por Guehi mucho antes del día límite.

    Jugarse a que el internacional inglés esperaría hasta el final de la temporada antes de mudarse a Merseyside en una transferencia gratuita también salió espectacularmente mal, con el City fortaleciendo un área del campo en la que los Reds son dolorosamente débiles.

    Veredicto: Negligencia que efectivamente le costó a Liverpool la liga.

    Quedándose con Slot

    Tal como está, es poco probable que Liverpool añada a su plantilla antes del cierre del mercado de invierno, lo cual es comprensible en cierto sentido, dado que comprometieron algo cercano a £450 millones ($600 millones) en nuevos jugadores el verano pasado. Sin embargo, como Slot declaró nuevamente después de la victoria 2-0 en el Stade Velodrome el miércoles, Liverpool no tiene la misma profundidad de plantilla que algunos de sus rivales, incluso cuando todos sus jugadores están en forma, por lo que quedarse con lo que tienen es una decisión valiente.

    También es, posiblemente, nada sorprendente. La capacidad de Slot para sacar el máximo provecho de los recursos a su disposición es una de las razones por las que Hughes apoyó al holandés durante el proceso de reclutamiento, y su fe en su elección número uno para suceder a Klopp, evidentemente, no se ha visto afectada por los resultados recientes. En muchos otros clubes europeos, Slot habría sido despedido por supervisar una defensa tan patética del título de la Premier League.

    Por supuesto, Liverpool se enorgullece de su paciencia y prudencia. Tradicionalmente, están dispuestos a dar tiempo a sus entrenadores para revertir las cosas, y Hughes esperará que Marsella represente un punto de inflexión en esta campaña desesperadamente difícil, porque ahora está claro que su destino está entrelazado con el de Slot.

    El director deportivo tiene solo 18 meses para cumplir su contrato actual y los resultados de Liverpool entre ahora y el final de la temporada probablemente determinarán si se le otorga un nuevo contrato. Una victoria en la FA Cup o una profunda carrera en la Liga de Campeones sería agradable, pero un cuarto puesto en la Premier League es absolutamente imperativo.

    Veredicto: El jurado aún está deliberando...

