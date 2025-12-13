¡Crystal Palace pone sus ojos en Sacha Boey, compañero de equipo de Harry Kane! Las Águilas planifican un movimiento por la estrella del Bayern Múnich valorada en £30 millones en enero

Crystal Palace ha incluido al defensor del Bayern Munich, Boey, en su lista de opciones para enero, según The Mirror, ya que Glasner busca reforzar su equipo durante un invierno agitado. El club enfrentará nueve partidos en 27 días, estirando sus recursos en un momento en que la lesión de rodilla de Munoz ha resaltado la necesidad urgente de otro lateral derecho. Los Eagles también están equilibrando múltiples competiciones, incluyendo la carrera por los cuatro primeros de la Premier League, la campaña de la Conference League y un próximo cuarto de final de la Copa Carabao contra el Arsenal.

Se cree que Boey, quien se unió al Bayern por £30 millones en enero de 2024, está disponible por alrededor de £13 millones ($17.3m) este invierno, lo que lo convierte en una oportunidad atractiva en un mercado donde el Palace debe maximizar el valor. Su perfil atlético y experiencia al más alto nivel coinciden con los requisitos de Glasner para un lateral que pueda operar agresivamente en ambos lados del campo. Con Nathaniel Clyne ahora de 34 años y exigiendo un manejo cuidadoso, el Palace ve a Boey como una opción confiable a largo plazo en lugar de solo una cobertura temporal.

La actividad de enero del Crystal Palace también estará influenciada por las negociaciones de contratos en curso, encabezadas por el propio contrato de Glasner que expira al final de la temporada. El técnico austríaco quiere refuerzos para ayudar a sostener la impresionante forma del club, y la directiva entiende que su estrategia de invierno jugará un papel en si eventualmente firma una extensión.