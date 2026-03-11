Crystal Palace, Mateta ya ha vuelto. Glasner: «Será convocado»

Se habló mucho de su rodilla y de su estado físico durante el mes de enero, cuando su despedida del Crystal Palace para fichar por la Serie A estaba prácticamente acordada. La Juventus lo cortejó hasta el último momento y, mientras tanto, se llegó a un acuerdo con el Milan, pero al final Jean-Philippe Mateta se quedó en el Eagles.

Ningún club apostó por el delantero francés debido a un problema no especificado en el menisco de la rodilla derecha, con la hipótesis de una intervención necesaria que, en realidad, no se llevó a cabo y, al final, hoy ya está de nuevo disponible.