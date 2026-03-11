Goal.com
jean-phillipe-mateta(C)Getty Images
Crystal Palace, Mateta ya ha vuelto. Glasner: «Será convocado»

El Milan y la Juventus no lo ficharon en enero por problemas físicos, pero Mateta ya está disponible de nuevo.

Se habló mucho de su rodilla y de su estado físico durante el mes de enero, cuando su despedida del Crystal Palace para fichar por la Serie A estaba prácticamente acordada. La Juventus lo cortejó hasta el último momento y, mientras tanto, se llegó a un acuerdo con el Milan, pero al final Jean-Philippe Mateta se quedó en el Eagles. 

Ningún club apostó por el delantero francés debido a un problema no especificado en el menisco de la rodilla derecha, con la hipótesis de una intervención necesaria que, en realidad, no se llevó a cabo y, al final, hoy ya está de nuevo disponible.

  • VISITAS MÉDICAS NO APROBADAS

    El Milan había llegado a un acuerdo en enero por un traspaso de 35 millones de euros en total. El club rossonero, consciente de algunas dudas sobre su estado físico, hizo que su propio médico le realizara exámenes médicos adicionales en Londres, pero estos dieron negativo y el acuerdo se frustró. Por la misma razón, la Juventus también se echó atrás y se mostró dispuesta a cerrar el acuerdo con el Crystal Palace solo en forma de cesión.

  • NO SE HA OPERADO

    Inmediatamente se habló de una operación de rodilla que lo mantendría fuera hasta el final de la temporada, pero el Crystal Palace y el jugador decidieron no seguir ese camino, optando por una terapia conservadora que lo ha mantenido fuera... hasta hoy. De hecho, Mateta será convocado para el partido de ida de los octavos de final de la Conference League contra el AEK Larnaca.

  • GLASNER: «SERÁ CONVOCADO»

    El entrenador del Palace, Oliver Glasner, lo confirmó en rueda de prensa cuando, al ser preguntado directamente por Mateta, respondió: «Jean-Phillippe ha vuelto y será convocado para el partido de mañana por la noche».

Conference League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK
0