Cristiano Ronaldo es el 'único jugador extranjero que vale lo que gana' en la Pro League de Arabia Saudita, afirma el exministro de deportes del país
Exministro afirma que Ronaldo es el único jugador que justifica su salario
Bin Mosaad fue el ministro de deportes del país entre 2014 y 2017, antes de que la administración de Mohamed Bin Salman comenzara a invertir fuertemente en proyectos deportivos, incluyendo la SPL.
El político estaba hablando en el canal de lengua árabe Al-Arabiya, cuando se le preguntó sobre su opinión sobre Cristiano Ronaldo, que persigue récords. Bin Mosaad fue efusivo en su elogio de la estrella portuguesa de 40 años, mientras también criticaba a sus compañeros bien remunerados.
Ronaldo se unió a Al-Nassr en enero de 2023, después de que su segunda etapa con el Manchester United terminara en desacuerdo. Su cambio de alto perfil al estado del Golfo allanó el camino para que una serie de jugadores prominentes como Karim Benzema, Sadio Mane y Riyad Mahrez dejaran el fútbol europeo por la promesa de salarios más altos.
La estancia de la ex estrella del Real Madrid y la Juventus en el reino se extendió a principios de este año, con Ronaldo firmando un acuerdo mejorado por un monto reportado de $211 millones al año.
- Getty
Elogiado el impacto global de Ronaldo en la Liga Pro Saudí
"Ronaldo es el único jugador extranjero que vale lo que gana debido a la exposición global que aporta a la liga y al país. Muchos otros reciben mucho más de lo que merecen", dijo Bin Mosaad.
"La fama internacional que trae Ronaldo es inigualable. Es el único jugador extranjero cuyo impacto justifica el nivel de su salario. Nadie más ha hecho eso por la liga."
Las palabras del Príncipe Abdullah reflejan el hecho de que Ronaldo es más que simplemente un futbolista en Arabia Saudita, es un ícono deportivo y un embajador para la SPL y el impulso del país por la excelencia deportiva en su conjunto. Los niveles de patrocinio e ingresos comerciales que el delantero portugués trae al país son imposibles de igualar y, además de todo eso, continúa justificando su salario en el campo también.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones expertas, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Ronaldo sigue brillando en Arabia Saudita en el ocaso de su carrera
El hombre de 40 años sorprendió a los fanáticos una vez más el pasado fin de semana cuando marcó una impresionante chilena para poner a Al-Nassr 4-1 sobre Al Khaleej en la Saudi Pro League. Ya ha anotado 11 goles en 12 partidos esta temporada, respaldando las afirmaciones del Príncipe Abdullah. Pero incluso el gran Cristiano Ronaldo admite que está llegando a las etapas finales de su ilustre carrera.
Recientemente dijo: "Estoy disfrutando mucho el momento ahora mismo. Como sabes, en el fútbol, cuando alcanzas cierta edad, cuentas los meses muy rápido. Me siento muy bien en este momento. Marco goles, todavía me siento rápido y afilado. Estoy disfrutando de mi juego en el equipo nacional. Pero, por supuesto, seamos honestos. Lo que quiero decir con pronto es probablemente uno o dos años."
- Getty Images
Ronaldo cuenta regresiva para la Copa del Mundo
Los comentarios de Bin Mosaad reflejan el hecho de que Ronaldo es un ícono global de la clase que la Liga Pro Saudita nunca ha visto antes y podría nunca volver a ver. Continúa destacando sobre sus oponentes y espera mostrar su habilidad de clase mundial nuevamente en lo que podría ser su última participación en la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
El capitán de Portugal ha evitado una suspensión al inicio de la competición, tras la confirmación de que su tarjeta roja contra la República de Irlanda durante el descanso internacional más reciente no se trasladará al torneo. La edición del próximo verano será la sexta Copa Mundial de Ronaldo, con el trofeo representando el elusivo gran honor que el gran jugador no ha logrado asegurar en su carrera hasta la fecha. Su forma espectacular en Arabia Saudita lo colocará en una buena posición mientras busca tener un impacto masivo en el torneo.