Cristiano Ronaldo es el 'único jugador extranjero que vale lo que gana' en la Pro League de Arabia Saudita, afirma el exministro de deportes del país

Bin Mosaad fue el ministro de deportes del país entre 2014 y 2017, antes de que la administración de Mohamed Bin Salman comenzara a invertir fuertemente en proyectos deportivos, incluyendo la SPL.

El político estaba hablando en el canal de lengua árabe Al-Arabiya, cuando se le preguntó sobre su opinión sobre Cristiano Ronaldo, que persigue récords. Bin Mosaad fue efusivo en su elogio de la estrella portuguesa de 40 años, mientras también criticaba a sus compañeros bien remunerados.

Ronaldo se unió a Al-Nassr en enero de 2023, después de que su segunda etapa con el Manchester United terminara en desacuerdo. Su cambio de alto perfil al estado del Golfo allanó el camino para que una serie de jugadores prominentes como Karim Benzema, Sadio Mane y Riyad Mahrez dejaran el fútbol europeo por la promesa de salarios más altos.

La estancia de la ex estrella del Real Madrid y la Juventus en el reino se extendió a principios de este año, con Ronaldo firmando un acuerdo mejorado por un monto reportado de $211 millones al año.