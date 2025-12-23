Cristiano Ronaldo tendría un mayor impacto en la MLS que el 'muy tranquilo' Lionel Messi, afirma una ex estrella del Inter Miami
Diferentes caminos: Ronaldo y Messi se mudan en 2023
Un par de los más grandes de todos los tiempos se encontraron en movimiento en 2023. Ronaldo era un agente libre en ese momento tras su sorprendente liberación por parte de los gigantes de la Premier League, Manchester United, antes de la Copa Mundial 2022 en Qatar. Aceptó una oferta lucrativa de Al-Nassr en el Medio Oriente.
Meses después, Messi llegó al final de su contrato con el Paris Saint-Germain. En lugar de quedarse en Europa, o seguir a Ronaldo a la Pro League Saudita, el ganador de ocho Balones de Oro se unió a otro ex No.7 del United en el sur de Florida: el copropietario del Inter Miami, David Beckham.
Messi ha saboreado los éxitos de la Leagues Cup y el Supporters’ Shield en los Estados Unidos, mientras que se disfrutó la gloria de la MLS Cup en 2025. Ha ganado la Bota de Oro y premios MVP consecutivos, mientras acordó una extensión de contrato hasta 2028.
El espectáculo de Messi: A Ronaldo le dijeron que podría haber sido aún más grande
Los invitados de A-list continúan acudiendo a los partidos de Inter Miami, con los precios de las entradas aumentando cuando el espectáculo de Messi está en la ciudad, pero el ex Herons y estrella de USMNT Brek Shea ha dicho a Jackpot City Casino que el fútbol norteamericano se está perdiendo una oportunidad: “Creo que Cristiano Ronaldo habría tenido un mayor impacto en la MLS que Lionel Messi.
“Sin faltar al respeto a Messi, pero Messi parece ser una persona hogareña. Es muy callado. Todavía no habla bien el idioma. Así que solo creo que Ronaldo parece más extrovertido, hace más cosas a la vista del público.
“Así que creo que solo por eso, hablando el idioma, dando entrevistas, creo que automáticamente habría tenido un mayor impacto. Estoy hablando estrictamente de cosas fuera del campo. No sé si habría logrado los mismos números, pero ¿un mayor impacto? Sí, lo habría tenido.”
Se ha sugerido que Ronaldo y Messi podrían reunirse en América, habiendo competido previamente en lados opuestos de la feroz división del Clásico con Real Madrid y Barcelona, respectivamente.
El exentrenador del Manchester United Rene Meulensteen, quien trabajó con CR7 en Old Trafford, ha dicho: “¿Te imaginas tener a Messi y Ronaldo jugando en el mismo equipo en Miami? Es una ciudad fantástica. Creo que le encantaría ir allí.
“Por el contrario, sería increíble reavivar la rivalidad de Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría a LA porque estaría tan cerca de Hollywood. Probablemente ese sea su próximo destino.”
Extensión de contrato: Por qué la MLS tenía que retener a Messi
Ronaldo cruzará el Atlántico el próximo verano cuando esté en el Mundial de 2026, pero no hará un movimiento inminente a nivel de club ya que está atado a los términos en Al-Nassr hasta 2027 y ya ha pasado su cumpleaños número 40.
Messi tiene más historias que contar en los Estados Unidos, después de acordar nuevos términos, con Shea admitiendo que era imperativo que la MLS no permitiera que su estrella se fuera. Añadió: “Creo que desde el punto de vista de Miami, no podían dejar ir a Lionel Messi. En todos los lugares donde he viajado, a España, a Francia, a Sudamérica, veo camisetas rosas por todas partes.
“Es realmente increíble cuántas camisetas de Inter Miami hay en todas partes, lo cual es asombroso para la liga y asombroso para el Inter Miami. Obviamente, Messi probablemente lo sepa y ya lo haya visto antes.
“Pero sí, no pensé que iba a estar jugando en este Mundial. Es realmente asombroso ver a Cristiano Ronaldo y Messi todavía jugando a este nivel durante tanto tiempo.
“Creo que personalmente el Inter Miami lo necesita para la apertura de su nuevo estadio el próximo año. Creo que necesitan eso para arrancar las dos primeras temporadas. Así que, bien por ellos, bien por la liga. Y Messi, sigue haciendo lo tuyo.”
Nuevas incorporaciones: Inter Miami prepara más acuerdos destacados
Inter Miami dejará Chase Stadium por Freedom Park la próxima temporada. Messi estará allí para el día de la inauguración, al igual que el veterano delantero uruguayo Luis Suárez, ya que ha acordado una extensión de 12 meses a su contrato. Ha habido conversaciones sobre los movimientos de los Herons por otros delanteros con fuertes lazos con Barcelona, como el superestrella brasileño Neymar y el prolífico delantero polaco Robert Lewandowski.