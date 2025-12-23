Los invitados de A-list continúan acudiendo a los partidos de Inter Miami, con los precios de las entradas aumentando cuando el espectáculo de Messi está en la ciudad, pero el ex Herons y estrella de USMNT Brek Shea ha dicho a Jackpot City Casino que el fútbol norteamericano se está perdiendo una oportunidad: “Creo que Cristiano Ronaldo habría tenido un mayor impacto en la MLS que Lionel Messi.

“Sin faltar al respeto a Messi, pero Messi parece ser una persona hogareña. Es muy callado. Todavía no habla bien el idioma. Así que solo creo que Ronaldo parece más extrovertido, hace más cosas a la vista del público.

“Así que creo que solo por eso, hablando el idioma, dando entrevistas, creo que automáticamente habría tenido un mayor impacto. Estoy hablando estrictamente de cosas fuera del campo. No sé si habría logrado los mismos números, pero ¿un mayor impacto? Sí, lo habría tenido.”

Se ha sugerido que Ronaldo y Messi podrían reunirse en América, habiendo competido previamente en lados opuestos de la feroz división del Clásico con Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

El exentrenador del Manchester United Rene Meulensteen, quien trabajó con CR7 en Old Trafford, ha dicho: “¿Te imaginas tener a Messi y Ronaldo jugando en el mismo equipo en Miami? Es una ciudad fantástica. Creo que le encantaría ir allí.

“Por el contrario, sería increíble reavivar la rivalidad de Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría a LA porque estaría tan cerca de Hollywood. Probablemente ese sea su próximo destino.”