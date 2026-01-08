Getty/Instagram
¿Cristiano Ronaldo rumbo a Hollywood? La predicción que lo pone como estrella taquillera
Ronaldo no está listo para colgar las botas todavía
Esa es la opinión de Dwight Yorke, quien ha seguido de cerca a Cristiano Ronaldo desde que el portugués llegó a Old Trafford y, en muchos sentidos, recorrió un camino similar al suyo. Con el paso de los años, CR7 se ha transformado en una superestrella global cuya fama trasciende ampliamente el fútbol.
Ronaldo es el dueño de la cuenta más seguida en Instagram, ha incursionado con éxito en la creación y producción de contenido en YouTube y cuenta con múltiples negocios rentables fuera del terreno de juego. A sus 40 años mantiene una energía notable y el verano pasado firmó un nuevo contrato con el Al-Nassr de la Pro League saudí. Sin embargo, tarde o temprano llegará el momento de colgar unas botas que ya han marcado innumerables récords.
Por qué Ronaldo es considerado como la estrella de cine perfecta
Yorke considera que ese podría ser el siguiente paso para Cristiano una vez que cuelgue las botas. En declaraciones a PokerScout, el exdelantero explicó por qué ve casi inevitable que una de las figuras más reconocibles del planeta termine incursionando en el cine.
“Creo que, teniendo en cuenta todo lo que Cristiano Ronaldo ha hecho y logrado en el fútbol, algo similar a Lionel Messi, ¿por qué los cineastas no querrían trabajar con alguien de su perfil?”, señaló. “Es atractivo, tiene presencia, lo tiene todo a su favor”.
Yorke añadió: “¿Por qué no tentarlo? Hemos visto a cantantes y raperos dar el salto a la actuación, así que ¿por qué no puede pasar lo mismo desde el deporte? No es raro ver a músicos llegar a la gran pantalla y está perfectamente aceptado”.
El exjugador incluso fue más específico sobre el tipo de proyectos en los que le gustaría ver a CR7: “Sería genial verlo en una gran franquicia como Fast & Furious, si eso llega a suceder. Aporta emoción. Sabes lo que genera: es la persona más seguida en redes sociales. Como productor, ¿por qué no involucrarse en algo así? Para mí, es una decisión obvia”.
Finalmente, Yorke concluyó: “Sería positivo ver a figuras de distintos deportes llegar al cine. Pelé lo hizo en Escape to Victory en su momento, y es curioso cómo todo puede cerrarse en círculo. Aunque no creo que sea el mejor jugador de la historia, verlo en la gran pantalla sería muy emocionante, y sin duda yo lo vería”.
Rápidos y Furiosos: Ronaldo junto a Vin Diesel
Recientemente se reveló que Cristiano Ronaldo tendrá una breve aparición en la más reciente entrega de la franquicia Fast & Furious. Vin Diesel compartió una imagen junto al portugués en redes sociales, acompañada del mensaje: “Todos preguntaban si estaría dentro de la mitología de Fast. Debo decirles que es auténtico. Escribimos un papel para él… @cristiano”.
Por su parte, el exentrenador del Manchester United, René Meulensteen, quien trabajó con Ronaldo durante su etapa en Old Trafford, ya había especulado anteriormente sobre la posibilidad de que el portugués se traslade a Los Ángeles, con su histórico rival Lionel Messi actualmente en la MLS.
“¿Te imaginas a Messi y a Ronaldo jugando en el mismo equipo en Miami? Es una ciudad fantástica y creo que a Cristiano le encantaría”, señaló. “Pero, por otro lado, también sería increíble reavivar la rivalidad entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Probablemente Cristiano se mudaría allí por su cercanía con Hollywood. Ese podría ser su próximo destino”.
Negocio cinematográfico: Ronaldo ha expandido su imperio
Cristiano Ronaldo también ha ampliado su imperio empresarial con una ambiciosa incursión en la industria cinematográfica. El portugués se ha asociado con el productor Matthew Vaughn y, según se informa, la marca UR ya cuenta con dos producciones listas para arrancar, además de un tercer proyecto actualmente en desarrollo.
Desde la iniciativa han prometido aportar “pasión y narrativa” como parte de una “era disruptiva en el entretenimiento”. El video promocional del proyecto, que incluye a actores como Taron Egerton y Daniel Craig —conocido por su papel como James Bond—, ya anticipa la participación de “estrellas de Hollywood”.
Aún está por verse si Ronaldo logrará dar el salto definitivo frente a las cámaras, pero su trayectoria está marcada por desafiar pronósticos y romper moldes. Todo apunta a que el mismo impulso que lo llevó a conquistar innumerables títulos podría, algún día, trasladarse de la búsqueda de trofeos en el fútbol a la persecución de premios como los Emmy o los Oscar.
