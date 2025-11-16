'Somos mejores con Cristiano Ronaldo' - Roberto Martínez envía un mensaje claro después de que Portugal asegure su lugar en el Mundial 2026 de manera destacada sin su capitán suspendido
Ronaldo suspendido: Primera tarjeta roja en su carrera internacional de 226 partidos
Cristiano Ronaldo fue expulsado durante la derrota de Portugal por 2-0 contra la República de Irlanda en Dublín. Habiendo golpeado con el codo a Dara O'Shea, el cinco veces ganador del Balón de Oro fue expulsado. Fue liberado temprano del equipo de Martínez como resultado.
El gran jugador de todos los tiempos se quedó observando desde lejos mientras Portugal aplastaba a Armenia 9-1 en un partido de vida o muerte. Sabían que la victoria les aseguraría boletos para el evento insignia de la FIFA en los Estados Unidos, Canadá y México.
Ronaldo ha prometido participar en esa competencia, ya que se prepara para participar en su sexto Mundial de su notable carrera, con el incansable jugador de 40 años listo para añadir a sus 226 caps y 143 goles internacionales.
¿Es Portugal mejor sin Ronaldo? Martínez responde
Se han planteado preguntas durante algún tiempo sobre si Portugal necesita seguir siendo tan leal a Ronaldo - ya que ahora juega en la Saudi Pro League para Al-Nassr - pero Roberto Martínez tiene claro que la exestrella del Manchester United y del Real Madrid será una parte importante de sus planes en 2026.
Martínez dijo a los periodistas después de ver a Portugal marcar nueve sin CR7: “Somos mejores con Ronaldo, Nuno Mendes y Pedro Neto. Lo más importante es que el fútbol es un juego de errores, de dificultades, de resiliencia, y cuando algunos jugadores no están, tenemos que encontrar la manera de ganar. Creo que lo importante es tener a todos los jugadores importantes, pero también tener confianza y una idea clara de que podemos ganar cuando ciertos jugadores no están en el once inicial.”
Los planes pueden comenzar seriamente para otro intento de gloria global, con Martínez esperando descubrir contra quién se alineará Portugal en la fase de grupos. Añadió: “La preparación es importante, que todos los aficionados disfruten el sorteo. El día de preparación es importante, el campo de entrenamiento en marzo será muy importante para preparar el Mundial.”
Planificación del Mundial 2026: Portugal puede mirar hacia adelante
Portugal dio la respuesta perfecta a su frustrante actuación contra Irlanda, con Bruno Fernandes anotando un hat-trick en una convincente victoria sobre Armenia. Martínez dijo al evaluar cómo le ha ido a su equipo en sus dos últimos partidos: “Creo que la primera idea es que jugamos para ser mejores que Armenia, para intentar ganar y usar la fuerza de los aficionados. En Irlanda estábamos ansiosos, jugamos para clasificarnos para el Mundial y eso es muy difícil. Contra Hungría estábamos clasificados, luego quedamos fuera y eso fue difícil de gestionar.
“Hoy realmente me gustó la reacción de los jugadores, analizamos el trabajo hecho en Irlanda y hoy vimos al equipo muy comprometido, unido y eso es lo que cambió. Psicológicamente, fue mi primera derrota en 43 partidos de clasificación para Campeonatos Europeos y Mundiales y me di cuenta de que no era el aspecto táctico o físico, era el aspecto psicológico de jugar con la idea de perder la clasificación en vez de jugar para ganar.”
Victoria en la Copa del Mundo: Ronaldo estará desesperado por emular a Messi
Cristiano Ronaldo es el tipo de personaje que siempre juega para ganar, lo que lo hace tan importante para la causa de Portugal. Ha señalado rápidamente que no necesita un triunfo en la Copa del Mundo para cimentar su legado, dado todo lo que ya ha logrado.
Sin embargo, estará determinado a emular los logros de su eterno rival Lionel Messi - quien inspiró a Argentina a una corona global en Qatar 2022. Levantar el más prestigioso de los trofeos le permitiría a Ronaldo completar su colección de medallas y lista de tareas - con la expectativa de que alcanzará 1,000 goles en su carrera en algún momento en un futuro no muy lejano.