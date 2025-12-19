Cristiano Ronaldo querrá ser el 'número 1' cuando se retire, ya que el exdelantero del Real Madrid dice que el eterno GOAT portugués aún no está listo para la 'última palabra'
Objetivos de Ronaldo: Aún queda mucho por lograr
El ícono argentino Messi ya ha conseguido una corona global, ayudando a la Albiceleste a un triunfo memorable en Qatar 2022. Se espera que forme parte de una defensa del título en Estados Unidos, Canadá y México.
Ronaldo también se dirigirá a ese torneo, con el eterno delantero que cumplirá 41 años cuando participe en una sexta fase final de la Copa del Mundo. Es campeón de la Eurocopa y dos veces ganador de la Liga de Naciones de la UEFA con Portugal, pero aún le falta completar su colección de medallas.
Negredo admite que Ronaldo querrá, habiendo roto récords a lo largo de su notable carrera, retirarse en la cima. Todavía está buscando alcanzar los 1,000 goles en su carrera, con una extensión de contrato de dos años acordada en el equipo de la Saudi Pro League Al-Nassr que lo llevará hasta 2027.
Muchos han sugerido que CR7 podría jugar más allá de ese punto, dándole la oportunidad de convertirse en compañero de equipo de su hijo mayor Cristiano Jr, y su apetito por el juego no muestra signos de disminuir.
- Getty/GOAL
Objetivos de trofeos: Ronaldo y Messi quieren retirarse en la cima
Negredo, que regresó al Real antes de mudarse nuevamente semanas después en el mismo verano de 2009 cuando Ronaldo llegó al Bernabéu, ha dicho BetVictor: "La retirada es difícil. Es una decisión difícil de tomar. En este caso, la cantidad de goles que Cristiano ha marcado es una locura, al igual que Messi. Pero una buena manera de terminar tu carrera es ganando un trofeo. Conociendo un poco a Cristiano, no creo que haya dicho su última palabra todavía.
"Creo que el aspecto físico todavía lo sostiene y no es fácil, no es fácil. Está en la cima de su vida, su carrera, con su edad y es un nivel que sigue manteniendo.
"Querrán ser el número uno cuando se retiren. Son jugadores con un deseo de victoria, un deseo de ser los mejores. Por eso todavía están siendo competitivos. Tal vez la gente piense que esas ligas son menos competitivas. A los 40 años, uno con 40 y el otro con 38, no es fácil para un futbolista soportar esa edad con ese nivel de exigencia."
Nivel de competencia: Ronaldo en Arabia Saudita y Messi en la MLS
Messi ha firmado un nuevo contrato de tres años con Inter Miami, habiéndolos ayudado a alcanzar la gloria en la MLS Cup en 2025 y consiguiendo para sí mismo un histórico segundo premio MVP, sin señales de que se vaya a retirar pronto.
El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones está disfrutando de su estancia en Estados Unidos, mientras que Ronaldo ha prosperado desde que se ha convertido en un referente en el Medio Oriente. Ha elogiado el nivel del fútbol saudí de manera regular, afirmando que supera a la MLS y a la Ligue 1 de Francia.
Negredo admite que Ronaldo enfrenta muchos desafíos en Riad, pero no está convencido de que el nivel de competencia se equipare al de las principales divisiones europeas. El ex delantero del Sevilla y Manchester City, quien pasó tiempo en Dubái con el Al-Nasr, agregó: "Jugar en Arabia es difícil por la humedad y el calor. Creo que son países con alta humedad. Recuerdo que los primeros días eran una locura, la sensación para el cuerpo, estar allí. A nivel futbolístico, seguramente no. El nivel de fútbol no es el mismo que las defensas en España, pero el clima hace que sea muy difícil jugar un partido de 90 minutos."
- Getty/GOAL
Regreso a los orígenes: Ronaldo y Messi ven movimientos emocionales propuestos
Se ha especulado sobre un regreso de Ronaldo a sus raíces en el Sporting, mientras que Newell's Old Boys mantiene interés en el héroe local Messi. Ambos pueden decidir retirarse en su entorno actual, cuando sus lucrativos contratos lleguen a su fin, sin nada más que demostrar en el nivel más alto.