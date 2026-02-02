Getty Images
Cristiano Ronaldo queda fuera de la convocatoria del Al-Nassr en medio de tensiones por fichajes
Cristiano Ronaldo será baja en el partido del Al-Nassr
Al-Nassr ya ha confirmado su convocatoria para el partido del lunes y la ausencia de Cristiano Ronaldo no pasa desapercibida. El delantero de 40 años no figura ni siquiera en el banquillo para el duelo entre un Al-Nassr que pelea por el título y un Al-Riyadh que atraviesa dificultades y arranca la jornada en la 15.ª posición de la tabla.
Una victoria permitiría a Al-Nassr igualar en puntos al líder de la liga, Al-Hilal, aunque con un partido más disputado que su principal rival en la lucha por el campeonato.
¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega con el Al-Nassr?
La ausencia de Cristiano Ronaldo no resulta del todo sorprendente, ya que en la previa del partido circulaban especulaciones sobre una posible negativa del delantero a jugar, tras quedar descontento con lo ocurrido durante la reciente ventana de fichajes de enero.
De acuerdo con un informe de A Bola, Ronaldo estaría “molesto con la manera en que el Fondo de Inversión Pública (PIF) está gestionando el club que ha representado durante los últimos tres años, especialmente en comparación con el trato que reciben otros clubes rivales, también bajo el control del mismo fondo”.
Asimismo, el reporte señala que Ronaldo estaría frenando varias operaciones en el mercado, entre ellas un posible movimiento que habría permitido a Karim Benzema dejar Al-Ittihad para incorporarse a Al-Hilal. Esta situación podría haber desencadenado un efecto dominó: N’Golo Kanté aún no ha podido concretar su llegada al Fenerbahce, mientras que Youssef En-Nesyri sigue sin cerrar su esperada transferencia al Al-Ittihad.
Al-Nassr rompe el silencio sobre su política de fichajes
Cristiano Ronaldo es uno de los grandes nombres que integran la plantilla de Al-Nassr, junto a figuras como Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané e Iñigo Martínez. Durante el invierno, el técnico Jorge Jesus incorporó al joven talento Haydeer Abdulkareem, aunque reconoció abiertamente que esperaba más refuerzos.
“Ya hablé sobre el mercado invernal. No tenemos plazas disponibles para futbolistas extranjeros y la situación financiera de Al-Nassr no es buena, no lo permite”, explicó. “Ojalá uno o dos, quizá hasta tres jugadores, puedan sumarse al equipo”.
¿Qué sigue para CR7?
Al-Nassr buscará contar con su máxima estrella lo antes posible y tratará de resolver cualquier conflicto antes del duelo del viernes frente al Al-Ittihad de Karim Benzema en la Saudi Pro League.
