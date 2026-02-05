Cristiano Ronaldo pone fin a su huelga y se prepara para enfrentar al Al-Ittihad en la Saudi Pro League

Sky Sports News informa que Cristiano Ronaldo está “descontento con la gestión del club”. Se dice que considera que Al-Nassr no recibe el mismo respaldo financiero que otros tres clubes propiedad del fondo soberano saudí PIF: Al Hilal, Al Ahli y Al Ittihad.

Aunque CR7 se muestra frustrado con el PIF, Sky señala que el fichaje de Karim Benzema fue financiado por un inversor saudí privado multimillonario, el príncipe Alwaleed bin Talal, y añaden que nada impide a Al-Nassr incorporar más jugadores con el apoyo de inversores privados.

Desde la dirección en Arabia Saudí insisten en que Ronaldo cuenta con “todo su apoyo y que nada ha cambiado”. El cinco veces ganador del Balón de Oro “ha estado involucrado en todas las decisiones del club y al tanto de traspasos y oportunidades de inversión, lo que hace sorprendente que esté tan descontento”.

La Saudi Pro League recalca que la competición es “justa” y recuerda que Al-Nassr ya ha invertido cerca de 100 millones de libras (136 millones de dólares) en fichajes esta temporada, con Ronaldo formando dupla con jugadores como Joao Felix y Kingsley Coman.