Cristiano Ronaldo Jr debuta con la Sub-16 de Portugal y recibe mensaje de apoyo de su abuela

Cristiano Ronaldo Jr, conocido cariñosamente como Cristianinho en Portugal, recibió su primera convocatoria para el equipo sub-16 antes del inicio de la Copa de las Federaciones, que comenzó el jueves en Turquía y se extenderá hasta el 4 de noviembre.

El joven, que aspira a seguir los pasos de su padre y ya ha formado parte de las categorías juveniles de Juventus, Manchester United y Al-Nassr, hizo su debut entrando desde el banquillo en los últimos minutos del partido inaugural, en el que Portugal se impuso 2-0.

“Él es muy competitivo, como yo cuando era joven, y no le gusta perder”, comentó Cristiano Ronaldo Sr. sobre su hijo.

Sin embargo, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha sido cuidadoso de no ejercer demasiada presión sobre él, destacando la importancia de dejarlo crecer y aprender por sí mismo.

“No le pongo mucha presión; solo un poco. Ya tiene suficiente por ser el hijo de Cristiano. Que cometa sus propios errores, pero espero que en el futuro pueda convertirse en un jugador profesional”.

