¿Cristiano Ronaldo y José Mourinho se reencuentran? Una señal de los tiempos ante las dificultades del 'Special One' para conquistar trofeos
¿Cuándo ganó Mourinho su último gran trofeo?
José Mourinho es uno de los entrenadores más laureados que han pisado un banquillo, habiendo conquistado la Liga de Campeones con el Porto y el Inter de Milán. Además, ha levantado títulos domésticos en Portugal, Inglaterra, Italia y España.
Ha dejado huella en etapas memorables al frente del Porto, Chelsea, Inter y Real Madrid, y también ha dirigido al Manchester United, Tottenham, Roma y Fenerbahce. En septiembre, Mourinho regresó a sus raíces al asumir el cargo en el Benfica.
A sus 62 años, el técnico portugués no ha perdido ni un ápice de su ambición por el éxito. Sin embargo, su último gran trofeo lo conquistó en 2022, cuando la Roma se coronó en la Conference League. Esta temporada, el título de la liga portuguesa parece escaparse, ya que el Benfica está a nueve puntos del líder, lo que podría prolongar su racha sin títulos a cuatro años.
¿Sigue siendo el ‘Special One’? Analizan la lucha de Mourinho por los trofeos
Cuestionado sobre si Mourinho sigue siendo tan ‘especial’ como en sus mejores épocas, el excentrocampista del Porto Pedro Mendes, en entrevista con Boyle Sports —que ofrece las últimas apuestas de fútbol— comentó: “Bueno, en aquel entonces era diferente. Era único. Realmente fue un placer trabajar bajo su mando. Pero el fútbol ha cambiado mucho: nuevos entrenadores, nuevas ideas, nuevos enfoques de juego y sistemas que antes ni imaginábamos.”
“Lo que sí veo que no ha cambiado es su presencia, su manera de dirigirse a los jugadores, de enfrentar a la prensa y de hablar de su equipo. Eso permanece intacto. Es cierto que últimamente ha tenido algunas dificultades, pero eso refleja los tiempos que vivimos.”
Mourinho, el favorito para convertirse en el próximo entrenador de Portugal
Queda por ver cuánto tiempo permanecerá Mourinho en la gestión de clubes, ya que las preguntas sobre sus métodos —y si estos se están volviendo ligeramente anticuados— comienzan a intensificarse. Actualmente, tiene contrato con el Benfica hasta el verano de 2027.
El técnico portugués nunca ha ocultado su deseo de dirigir a la selección de Portugal, un puesto que hoy ocupa Roberto Martínez. La duración del mandato del español podría depender de los resultados en el Mundial de 2026.
Pedro Mendes confía en que Mourinho eventualmente asumirá el cargo: “Todos en el fútbol portugués creen que, algún día, José Mourinho será nuestro seleccionador. Cuando estaba sin equipo, y no sé si Roberto Martínez había fallado de alguna manera, podría haber intervenido de inmediato. Pero Roberto ganó uno de los torneos de la Nations League y ahora está haciendo un trabajo fantástico en las eliminatorias del Mundial.
José Mourinho acaba de firmar con el Benfica hace unos meses, así que debemos esperar. Pero creo que, tarde o temprano, asumirá la selección. También sé que tiene ese deseo.”
Copa del Mundo 2030: ¿Hasta cuándo seguirá jugando Cristiano Ronaldo?
Tomar las riendas de la selección de Portugal podría significar un reencuentro entre Mourinho y Cristiano Ronaldo, quienes compartieron vestuario en el Real Madrid entre 2010 y 2013. A sus 40 años, CR7 no muestra señales de desacelerar.
Mantiene un nivel individual impresionante en el Al-Nassr de la Liga Pro Saudí, sumando más Botas de Oro en Medio Oriente, mientras que los 1,000 goles en su carrera siguen siendo un objetivo evidente para el cinco veces ganador del Balón de Oro.
Ronaldo acumula 226 partidos y 143 goles con Portugal a lo largo de una carrera internacional de 22 años, y se espera que participe en el Mundial del próximo verano. Incluso se ha especulado que podría extender su trayectoria hasta la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030, lo que le daría la oportunidad de trabajar nuevamente bajo la dirección de Mourinho.
