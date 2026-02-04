Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Saudi chaos GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Cristiano Ronaldo en huelga, Karim Benzema cambia de equipo y las superestrellas sacuden la Saudi Pro League al borde de la crisis

Hace tres años, Ronaldo llegó al Al-Nassr y pronto la Saudi Pro League se llenó de estrellas como Benzema, Neymar y Mané, cambiando la liga para siempre.

Puede que ya fueran multimillonarios, pero los salarios de la Pro League se consideraban «capaces de cambiarte la vida». Ni siquiera un jugador tan íntegro como Jordan Henderson pudo resistirse a la tentación de esas cifras.

Por eso, Arabia Saudí se presentó como el gran disruptor del fútbol, un desafío real al dominio europeo en el mercado de fichajes, gracias al aparentemente inagotable caudal de dinero procedente del petróleo.

Ahora, sin embargo, la disrupción se produce dentro de la propia Pro League: el lunes, no fue un fichaje desde el exterior, sino un traspaso interno, lo que puso en alerta al resto del mundo…

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ya no juega a la pelota

    Ronaldo sigue siendo la cara visible de todo el proyecto deportivo en Arabia Saudí. Desde su llegada, ha ejercido como un embajador de facto, no solo de la Pro League, sino del país entero.

    Al firmar su nuevo contrato con el Al-Nassr el pasado verano, afirmó: "Estoy contento porque sé que la liga es muy competitiva. Solo quienes nunca han jugado en Arabia Saudí, que no entienden nada de fútbol, dicen que esta liga no está entre las cinco mejores del mundo. Creo al 100% en mis palabras, y quienes juegan aquí saben de lo que hablo. Por eso quiero quedarme, porque creo en el proyecto, no solo para los próximos dos años, sino hasta 2034, que será el Mundial en Arabia Saudí. Además, creo que será el Mundial más bonito de la historia."

    Ese tipo de trabajo de relaciones públicas, realizado por la figura pública más seguida del planeta, es incalculable. Pero ahora parece que Ronaldo ya no está dispuesto a seguir jugando… literalmente.

    • Anuncios
  • Cristiano Ronaldo Joao Felix NassrGetty

    "Imparable"

    A pesar de llegar a mitad de la temporada 2022-23 con el Al-Nassr en lo más alto de la tabla y de haber marcado 91 goles en 95 apariciones desde entonces, Ronaldo aún no suma un título de liga en su palmarés. Esa sequía parecía destinada a terminar esta temporada, con la llegada de Jorge Jesus como entrenador y los fichajes de Joao Félix y Kingsley Coman, formando un temible cuarteto ofensivo junto a Ronaldo y Mané.

    Como dijo Félix al sitio web oficial de la liga: "Creo que, cuando los cuatro estamos bien, somos imparables aquí en Arabia Saudí."

    El inicio de campaña no decepcionó: el Al-Nassr ganó sus primeros 10 partidos antes de empatar 2-2 ante el Al-Ettifaq en su último encuentro de 2025.

    "Vamos por el buen camino", escribió Ronaldo en Instagram, "¡y sabemos lo que tenemos que hacer en 2026!"

    Para el cinco veces ganador del Balón de Oro, eso implicaba reforzar la plantilla, especialmente después de que los resultados del equipo empeoraran con el cambio de año.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "Habrá cambios"

    En un lapso de 10 días a comienzos de enero, el Al-Nassr sufrió tres derrotas, y lo que había sido una ventaja de dos puntos sobre el Al-Hilal se transformó en un déficit de siete.

    Tanto Ronaldo como Jorge Jesus coincidieron en que el equipo necesitaba refuerzos para recuperar energía y competitividad. El técnico esperaba al menos dos nuevas incorporaciones durante el mercado de invierno, idealmente tres: un delantero, un mediocentro defensivo y un lateral.

    "Habrá cambios en el equipo durante el mercado de fichajes de invierno", declaró el exentrenador del Flamengo. "Jugar un partido cada tres días es agotador para los jugadores."

    No obstante, Jesús advirtió que las restricciones presupuestarias podrían complicar las contrataciones.

    "En el mercado de invierno, todo entrenador espera reforzar su equipo, y yo también lo espero, pero las cosas no son fáciles. Si no podemos fichar, seguiremos trabajando con los jugadores actuales y lucharemos por el título," concluyó.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    En huelga

    Al-Nassr logró cerrar un par de fichajes en los últimos días del mercado de invierno, aunque ni Hayder Abdulkareem ni Abdullah Al-Hamdan eran los refuerzos “diferenciales” que Ronaldo tenía en mente, sobre todo en comparación con las incorporaciones de Al-Hilal.

    Tras haber invertido más de 80 millones de euros solo en Theo Hernández y Darwin Núñez el pasado verano, los líderes de la liga sumaron cinco nuevos jugadores en enero, incluyendo al exdefensor del Arsenal Pablo Marí y al exganador del Balón de Oro Karim Benzema.

    Fue este último fichaje el que sacudió la Pro League y, según los informes, desató la ira de Ronaldo. El delantero estaba frustrado por la incapacidad de Al-Nassr para incorporar jugadores que enviaran un mensaje claro, y la llegada de su excompañero del Real Madrid al rival directo supuestamente lo llevó al límite, provocando que se negara a saltar al campo en el partido de liga del lunes contra Al-Riyadh.

  • Karim Benzemagetty

    ¿Conflictos de interés?

    El fichaje de Karim Benzema desde Al-Ittihad a Al-Hilal se desarrolló en circunstancias poco habituales. El exinternacional francés aún tenía casi seis meses de contrato con Al-Ittihad, club al que había guiado a un doblete doméstico la temporada pasada con 25 goles en 33 partidos en todas las competiciones, y estaba abierto a renovar su vínculo.

    No obstante, Benzema se mostró molesto con la propuesta de ampliación, que, según Fabrizio Romano, habría implicado “jugar gratis sin dinero extra, pero cobrando de inmediato sus derechos de imagen”. Considerando la oferta como irrespetuosa, el delantero decidió declararse no disponible para los partidos de Al-Ittihad contra Al-Fateh y Al-Najma, anticipando de alguna manera la polémica huelga de Cristiano Ronaldo.

    Finalmente, se le permitió unirse a Al-Hilal mediante una transferencia libre. Aunque a primera vista pueda parecer extraño, cobra sentido al recordar que Al-Ittihad y Al-Hilal —junto a Al-Nassr y Al-Ahli— son propiedad del Public Investment Fund (PIF). Al igual que ocurre en otros escenarios con clubes bajo la misma propiedad, como Chelsea y Estrasburgo, los movimientos internos se facilitan enormemente.

    El problema radica en que todos estos equipos compiten en la misma liga, generando un evidente conflicto de intereses y exponiendo al PIF a acusaciones de favoritismo, tal como ha ocurrido en este caso. Cabe destacar, además, que todo el gasto de Al-Hilal en el mercado invernal fue financiado personalmente por el príncipe Al-Waleed bin Talal, lo que avivó aún más el debate sobre los llamados patrocinadores ‘dorados’ de ciertos clubes.

  • Al-Hilal v Al-Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ¿Ya no es una pelea justa?

    Hace apenas un mes, Ronaldo se mantenía desafiante sobre el césped en medio de las dificultades del Al-Nassr. “Es difícil competir con equipos como Al-Hilal y Al-Ittihad, pero seguimos ahí, seguimos empujando y luchando”, declaró a Arab News. “El fútbol es así: hay buenos momentos y malos momentos, pero lo más importante es ser profesional, esforzarse al máximo, respetar al club, respetar tu contrato y creer que las cosas cambiarán”.

    Sin embargo, ahora parece que la estrella portuguesa percibe que la carrera por el título de la Pro League ya no es una lucha justa. Y aunque tenga o no razón, su gesto de bajarse del terreno de juego proyecta una imagen negativa para la liga.

    En las últimas ventanas, los clubes saudíes han adoptado un enfoque más austero en el mercado, en parte debido al incremento de inversión en otros deportes. Esto ha impulsado la apuesta por jóvenes talentos en lugar de fichajes estelares veteranos. Aun así, nombres como Mohamed Salah parecen destinados a llegar a la Pro League, mientras que los intentos de Al-Nassr por Vinicius Jr muestran la dirección estratégica que el PIF quiere seguir.

    Ronaldo sigue siendo indiscutiblemente clave. A sus 40 años, su capacidad de atracción sigue siendo gigantesca, y su gesto de protesta no solo deja en mala luz a él y a su club, sino que amenaza con eclipsar la apasionante lucha a tres bandas por el título.

    En medio de la controversia del lunes, pasó casi desapercibido que Al-Nassr logró vencer a Al-Riyadh gracias a un solitario gol de Mané, recortando la distancia con Al-Hilal a solo un punto, mientras que los líderes fueron frenados más tarde esa noche con un empate 0-0 ante Al-Ahli.

    Hoy, todo el mundo solo hablaba de si Ronaldo regresaría para el partido del viernes ante Al-Ittihad, un duelo que enfrentará a dos grupos de aficionados indignados por el fichaje de Benzema por Al-Hilal.

    Al-Nassr necesita de vuelta a su prolífico capitán para mantener su impulso hacia el título, pero también es vital para la Pro League y el PIF. En este momento, los grandes disruptores de la liga parecen haber provocado caos en su propio terreno de juego.

0