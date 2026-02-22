Cristiano Ronaldo habla sobre sus planes de futuro tras poner fin a su huelga con el Al-Nassr

Se plantearon serias dudas sobre el futuro de Ronaldo después de que él mismo descartara su participación en la selección de Riad. El cinco veces ganador del Balón de Oro acabó perdiéndose tres partidos, y se reveló que las cláusulas de rescisión de su contrato con el Al-Nassr pueden activarse en el mercado de fichajes de verano.

Se ha barajado el regreso a Europa del eterno jugador de 41 años, mientras que también se ha especulado con un sorprendente fichaje por la MLS para reunirse con su eterno rival Lionel Messi. Sin embargo, Ronaldo ha vuelto a hacer lo que mejor sabe hacer en el Al-Nassr.

El sábado marcó dos goles en la aplastante victoria por 4-0 sobre el Al-Hazem, que ha devuelto al equipo de Jorge Jesus a lo más alto de la Saudi Pro League. CR7 persigue el primer gran título de su etapa en Oriente Medio.