Cristiano Ronaldo ha ganado una última oportunidad de gloria en el Mundial con su magnífica forma en Portugal a pesar de las pésimas actuaciones en la Eurocopa 2024

Martínez ha sido durante mucho tiempo un maestro de la distracción, un entrenador que siempre habla maravillas, incluso después de un mal rendimiento, así que era inevitable que se centrara en el encomiable coraje de Ronaldo en su conferencia de prensa posterior al partido, en lugar de en el espectáculo horrible que lo precedió, y su papel en él.
Lo que fue aún menos sorprendente fue que se mantuviera en su evidentemente defectuoso plan de juego en el choque de cuartos de final contra Francia, con Ronaldo una vez más encargado de liderar la línea. Hacer lo mismo una y otra vez obviamente no produjo un resultado diferente y Portugal fue eliminado en penaltis por un equipo de Francia terriblemente ineficaz, después de que su esforzado talismán no lograra anotar una vez más.
En ese momento, la sabiduría de persistir tanto con Martínez como con Ronaldo se convirtió en el tema de un debate nacional. Como imploraba un titular memorable, "¡Más Portugal, menos Ronaldo!" Incluso durante la impresionante racha de resultados de la Seleção en la Liga de Naciones 2024-25, hubo rumores de que el recién electo presidente de la FPF, Pedro Proença, estaba pensando en despedir a Martínez después de las finales en Alemania y reemplazarlo por José Mourinho.
Ronaldo, como era de esperar, estaba molesto por la constante especulación en torno al español, quien era efectivamente responsable de prolongar su carrera internacional. "Cuestionar a alguien que tiene un récord espectacular para Portugal me confunde," dijo justo antes de la final de la Liga de Naciones contra España. "Ha habido un poco de falta de respeto en este sentido. Hablar de otros entrenadores tampoco tiene sentido. El entrenador ha hecho un trabajo extraordinario.
"Incluso cuando ganas, hay este debate, pero es parte de los loros que están en casa y dan su opinión. Lo que tenemos que decir es que estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho el entrenador, porque llegar con una nacionalidad diferente, hablar nuestro idioma, cantar nuestro himno con una pasión que veo, eso es lo que más valoro. El resto no importa en absoluto. Los resultados son muy positivos, independientemente de si ganamos o no. Siempre habrá debate, pero, para mí, no tiene sentido en absoluto."
Después de defender a Martínez fuera del campo, Ronaldo luego lo rescató en él. Anotó el gol de la victoria en la victoria de la semifinal de la Liga de Naciones sobre Alemania antes de volver a marcar en el torneo decisivo contra España, que Portugal ganó en penaltis. Básicamente, Martínez había arriesgado su trabajo (y lo que quedaba de su reputación) en Ronaldo, y la apuesta finalmente dio sus frutos.