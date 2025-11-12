+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Cristiano Ronaldo Portugal GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Nicolás De Marco

Cristiano Ronaldo ha ganado una última oportunidad de gloria en el Mundial con su magnífica forma en Portugal a pesar de las pésimas actuaciones en la Eurocopa 2024

Es fácil entender por qué a Cristiano Ronaldo le gusta ser entrevistado por Piers Morgan. Realmente no hay preguntas, solo cumplidos, y ¿a quién no le gustaría tener su ego masajeado durante una hora seguida? Morgan también ofrece al portugués una plataforma para promocionar sus productos. En la entrevista aduladora de la semana pasada, por ejemplo, el periodista afirmó que la gente le dice que huele como Ronaldo porque usa el perfume de su ídolo. La verdad es que, Morgan pasa tanto tiempo adulando al ganador del Balón de Oro que en realidad sería sorprendente si oliera a alguien más.

Es, no obstante, extraño que Ronaldo, a sus 40 años, todavía sienta la necesidad de emplear a Morgan -de todas las personas- para ensalzar una carrera llena de hazañas fantásticas. Sus números récord deberían hablar por sí mismos.

Sin embargo, lo más extraño del último episodio de su bromance en toda regla fue el intento de Ronaldo de restar importancia a la Copa del Mundo. "Si me preguntas, 'Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo?'" Ronaldo se preguntó a sí mismo, de manera bastante adecuada. "No, no es un sueño."

Claramente lo es, sin embargo. Y podemos decirlo con tanta certeza porque Ronaldo lo ha dicho él mismo varias veces, la más memorable después de que el sueño "terminara" en circunstancias de pesadilla en Catar 2022.

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora
  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    'Murió el sueño más ambicioso'

    Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Ronaldo tan pronto como sonó el pitido final en el estadio Al Thumama en Doha la noche del 10 de diciembre de 2022. El capitán de Portugal estaba tan molesto que ni siquiera podía reconocerse a sí mismo para saludar a los seguidores de la Selección. El dolor era demasiado grande. Tan grande, de hecho, que no pudo abordar la impactante eliminación de su país en cuartos de final a manos de Marruecos hasta el día siguiente, y aun así solo en una publicación en redes sociales.

    "Ganar un Mundial para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera," escribió en Instagram. "En mis cinco apariciones en Copas del Mundo durante 16 años, siempre jugando junto a grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, he dado todo de mí. Dejé todo lo que tenía en el campo. Nunca retrocederé en una batalla y nunca he renunciado a ese sueño. Desafortunadamente, ese sueño terminó ayer." Y no de una manera que Ronaldo pudiera aceptar.

    Había llegado a Qatar característicamente confiado no solo de silenciar a sus críticos después de un final vergonzosamente caótico de su segunda etapa en el Manchester United, sino también de ganar el único trofeo que se le había escapado. Sin embargo, partió de la misma manera que su salida de Old Trafford, con su reputación empañada por demostraciones públicas de petulancia y reportes de que había amenazado en privado con abandonar el campamento portugués después de ser suplente en el partido de octavos de final contra Suiza, que el equipo de Fernando Santos ganó 6-1 gracias a un hat-trick del sustituto de Ronaldo, Goncalo Ramos.

    "Solo quiero que todos sepan que se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, se ha especulado mucho, pero mi dedicación a Portugal nunca ha flaqueado ni por un instante," escribió Ronaldo en su publicación en redes sociales. "Siempre fui un jugador más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país."

    "Por ahora," añadió, "no hay mucho más que decir. Gracias, Portugal. Gracias, Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora, tenemos que dejar que el tiempo sea un buen consejero y permitir que todos saquen sus propias conclusiones."

    La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), por su parte, concluyó que era "el momento adecuado para comenzar un nuevo ciclo" con un nuevo entrenador, pero no habría un nuevo capitán.

    • Anuncios
  • Belgium v Canada: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    'Entrenador terrible'

    Roberto Martínez representó una elección extraña para suceder a Santos, dado que el español era mejor conocido por no lograr ganar un trofeo importante con la 'Generación Dorada' de Bélgica.

    "Cualquiera que diga que Martínez es un buen entrenador no entiende de fútbol," dijo el excentrocampista de los Diablos Rojos Radja Nainggolan al creador de contenido Junior Vertongen en YouTube. "Un buen entrenador da a un equipo una idea. Nunca tuvimos eso con él. No teníamos patrones ni líneas de carrera. Dependíamos de los momentos. Tal vez [Nacer] Chadli haría algo, o [Axel] Witsel enviaría un córner para [Marouane] Fellaini. Ese era nuestro fútbol. [Kevin] De Bruyne fue instruido para jugar como delantero derecho cuando quería estar en el centro del campo. Aun así lo hizo porque eso es lo que pidió el entrenador.

    "Y no se trata de que yo esté amargado. Cuando fui la séptima opción bajo [Antonio] Conte [en el Inter], lo acepté. Lo respeté porque es un entrenador de primer nivel. A algunos entrenadores los respetas incluso si no juegas; otros sabes que no están a la altura del trabajo. He tenido entrenadores para los que he jugado, y decía, 'Ese era un entrenador terrible.' Martínez es uno de esos. Cuando las cosas se pusieron difíciles, siempre era lo mismo: darle el balón a [Eden] Hazard o a De Bruyne y esperar que lo resolvieran. Ese era el plan."

    Para sorpresa de absolutamente nadie, Martínez ha empleado una estrategia igualmente simplista con Portugal: Llevar el balón al área para Ronaldo.

  • Portugal v Slovenia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Colapso en Fráncfort

    Las tácticas innegablemente negativas de Santos, junto con la naturaleza calamitosa de la campaña de la Copa del Mundo de 2022, ofrecieron a Martínez una oportunidad gloriosa de construir un nuevo equipo emocionante alrededor de la plétora de potenciales superestrellas de Portugal. Sin embargo, no lo hizo.

    En su primer acto significativo como entrenador de la Seleccao, optó por volar a Arabia Saudita para convencer a Ronaldo de liderar a Portugal hacia -y hasta- la Euro 2024. Resultó ser una decisión predictivamente desastrosa. Ronaldo anotó libremente durante la clasificación pero no encontró el fondo de la red ni una vez en Alemania. Peor aún, sus intentos de romper su sequía se volvieron tan contraproducentes como vergonzosos.

    Era claro que Ronaldo necesitaba ser sacado de la línea de fuego, pero Martínez incluso se negó a dejar en el banco al delantero sin puntería para el último partido, sin significado, del grupo de Portugal, priorizando efectivamente la indulgencia de un individuo sobre el bien del grupo. En consecuencia, la presión sobre el capitán solo se intensificó después de otro partido sin goles en una humillante derrota 2-0 ante Georgia, y eventualmente se volvió demasiado para que Ronaldo lo soportara después de fallar un penal en el enfrentamiento de octavos de final contra Eslovenia.

    En el descanso del tiempo extra en Fráncfort, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol se derrumbó. Fue una vista asombrosa. Una leyenda viviente se había convertido en una carga. Después de años pasando heroicamente cargando a sus compañeros de equipo, ahora ellos lo cargaban a él, y él lo sabía. 

    Por lo tanto, fue difícil no sentir cierto grado de simpatía por el delantero en apuros, seguido de admiración por él al dar un paso adelante para ejecutar el primer penalti en la tanda, e incluso convertirlo.

  • Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport

    La apuesta da sus frutos

    Martínez ha sido durante mucho tiempo un maestro de la distracción, un entrenador que siempre habla maravillas, incluso después de un mal rendimiento, así que era inevitable que se centrara en el encomiable coraje de Ronaldo en su conferencia de prensa posterior al partido, en lugar de en el espectáculo horrible que lo precedió, y su papel en él.

    Lo que fue aún menos sorprendente fue que se mantuviera en su evidentemente defectuoso plan de juego en el choque de cuartos de final contra Francia, con Ronaldo una vez más encargado de liderar la línea. Hacer lo mismo una y otra vez obviamente no produjo un resultado diferente y Portugal fue eliminado en penaltis por un equipo de Francia terriblemente ineficaz, después de que su esforzado talismán no lograra anotar una vez más.

    En ese momento, la sabiduría de persistir tanto con Martínez como con Ronaldo se convirtió en el tema de un debate nacional. Como imploraba un titular memorable, "¡Más Portugal, menos Ronaldo!" Incluso durante la impresionante racha de resultados de la Seleção en la Liga de Naciones 2024-25, hubo rumores de que el recién electo presidente de la FPF, Pedro Proença, estaba pensando en despedir a Martínez después de las finales en Alemania y reemplazarlo por José Mourinho.

    Ronaldo, como era de esperar, estaba molesto por la constante especulación en torno al español, quien era efectivamente responsable de prolongar su carrera internacional. "Cuestionar a alguien que tiene un récord espectacular para Portugal me confunde," dijo justo antes de la final de la Liga de Naciones contra España. "Ha habido un poco de falta de respeto en este sentido. Hablar de otros entrenadores tampoco tiene sentido. El entrenador ha hecho un trabajo extraordinario.

    "Incluso cuando ganas, hay este debate, pero es parte de los loros que están en casa y dan su opinión. Lo que tenemos que decir es que estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho el entrenador, porque llegar con una nacionalidad diferente, hablar nuestro idioma, cantar nuestro himno con una pasión que veo, eso es lo que más valoro. El resto no importa en absoluto. Los resultados son muy positivos, independientemente de si ganamos o no. Siempre habrá debate, pero, para mí, no tiene sentido en absoluto."

    Después de defender a Martínez fuera del campo, Ronaldo luego lo rescató en él. Anotó el gol de la victoria en la victoria de la semifinal de la Liga de Naciones sobre Alemania antes de volver a marcar en el torneo decisivo contra España, que Portugal ganó en penaltis. Básicamente, Martínez había arriesgado su trabajo (y lo que quedaba de su reputación) en Ronaldo, y la apuesta finalmente dio sus frutos.

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    'Ejemplo para todos'

    Las dudas sobre si Martínez realmente está aprovechando al máximo una selección tan especial no han desaparecido. Persiste la sensación de que Portugal -que necesita solo dos puntos en sus últimos dos partidos para clasificarse para el Mundial del próximo verano- está teniendo éxito a pesar del entrenador y su No. 9 inmóvil más que por ellos; que Portugal simplemente tiene demasiados jugadores de clase mundial para fallar.

    Sin embargo, Martínez ahora puede señalar tanto un trofeo como la racha goleadora de Ronaldo después de la Euro 2024 (13 goles en 13 apariciones) para justificar la construcción de todo su ataque en torno a un delantero de 40 años. "Ser entrenador no es sobre elegir o no elegir a Cristiano Ronaldo, se trata de usar a los mejores jugadores para tener el mejor equipo y ganar títulos," Martínez argumentó en junio. "Es importante tomar decisiones basadas en hechos, y Cristiano ha marcado 20 veces en sus últimos 25 partidos [para Portugal]. Nadie más tiene un récord como este."

    Incluso teniendo en cuenta que los partidos de la Liga de Naciones y las eliminatorias del Mundial no son los indicadores más confiables de la verdadera calidad, la sensacional tasa de anotación de Ronaldo hace difícil discutir su inclusión continua en el once inicial de Portugal, ya que subraya que sigue siendo un finalizador letal y, quizás más importante, uno de los jugadores más resistentes mentalmente que el juego ha visto jamás. Personajes menores se habrían derrumbado después de una Eurocopa tan embarazosa, pero Ronaldo mantuvo su aparentemente inquebrantable autoestima.

    Martínez también ha afirmado que la mera presencia de Ronaldo en la selección portuguesa inspira a todos a su alrededor. "No necesita hablar para motivar a los demás - su trabajo y mentalidad ya envían el mensaje," dijo el exjefe del Everton. "Es el primero en buscar el pequeño detalle que le da ventaja. Es un ejemplo para todos. Es increíble cómo su actitud se contagia a los demás. Lo que hace en el campo es solo parte de lo que aporta al equipo."

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    El sueño sigue vivo

    También debe reconocerse que el traslado de Ronaldo al Medio Oriente ahora parece una jugada maestra, porque le ha beneficiado casi tanto físicamente como financieramente. Jugar a un nivel más bajo en Arabia Saudita ha protegido su envejecido cuerpo de la intensa exigencia de las ligas de élite de Europa, al mismo tiempo que ha facilitado que el primer futbolista multimillonario continúe su implacable búsqueda de 1000 goles en su carrera. Ahora ha marcado 109 veces en 122 partidos para Al-Nassr, que podría realmente ganar un trofeo significativo esta temporada después de un comienzo invicto en su campaña de la Liga Profesional, lo que pondría a Ronaldo en un estado de ánimo aún más positivo de cara al Mundial del próximo verano en Norteamérica.

    Uno todavía puede presentar todo tipo de argumentos sobre los méritos de que Martínez confíe efectivamente las esperanzas de Portugal a un delantero de 41 años, porque no hay un Plan B. El cuerpo de Ronaldo simplemente tiene que aguantar durante los próximos ocho meses, ya que la Selección ha jugado tan pocos partidos sin su capitán con Martínez (solo uno desde la Eurocopa, de hecho). Aunque se piense lo que se piense de Martínez como entrenador, la grandeza de Ronaldo como jugador está fuera de toda duda.

    El mero hecho de que se esté encaminando hacia su sexto Mundial es apenas creíble, y un testimonio de su tremendo talento y ética de trabajo inspiradora. Ronaldo puede estar decidido a restar importancia al torneo -quizás por miedo a seguir empañando su legado-, pero la perspectiva de tener en sus manos el premio más prestigioso del deporte es claramente una de las principales razones por las que todavía se está esforzando al máximo de sus capacidades físicas y mentales.

    Digan lo que digan sobre Ronaldo, definitivamente no ha perdido su impresionante don para desafiar las probabilidades. Simplemente se niega a admitir la derrota y, después de tantos reveses destrozaespíritus en los últimos años, uno difícilmente podría reprocharle un último intento de gloria en la Copa del Mundo. Se lo ha ganado mediante pura fuerza de voluntad.

    Por supuesto, todo podría terminar en lágrimas una vez más, pero, a los 40 años, Ronaldo ha revivido un sueño que incluso él mismo pensó que había muerto en 2022. Sin querer sonar (o parecer) como Piers Morgan, este podría ser su logro más asombroso hasta la fecha...