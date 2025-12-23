Red Sea Global Instagram
Cristiano Ronaldo gasta 7 millones de libras en DOS nuevas propiedades en una isla privada apartada frente a la costa de Arabia Saudita
Nuevas casas de vacaciones para Ronaldo
Las nuevas casas de Ronaldo están ubicadas en un exclusivo resort en el Mar Rojo, a unas 800 millas de su actual residencia en la capital saudí, Riad. Las villas fueron diseñadas por el renombrado arquitecto británico Lord Norman Foster como parte de una reserva que está diseñada para escapadas de élite. Según The Sun, las casas cuestan alrededor de £3.5 millones cada una y Ronaldo es una de las primeras personas en derrochar en las exclusivas villas. La ubicación se describe como "uno de los entornos insulares más privados del mundo, definido por la excelencia en el diseño y un enfoque regenerativo." Los visitantes de la isla deben primero volar al Aeropuerto Internacional del Mar Rojo y luego tomar un hidroavión o un barco para llegar a Nujuma.
- Getty
'Verdaderamente excepcional' - Ronaldo feliz con su compra
Ronaldo ha hablado sobre su decisión de comprar las dos villas en el Saudi Gazette. Dijo: "Es verdaderamente excepcional en todos los sentidos de la palabra. Desde nuestra primera visita, Georgina y yo sentimos una conexión profunda con esta isla y su impresionante belleza natural. Es un lugar donde encontramos paz y tranquilidad."
La familia Ronaldo también ha sido recibida en la comunidad local por John Pagano, quien es el CEO de Red Sea International. Dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Cristiano y Georgina a la comunidad de Red Sea Residences. Su decisión de tener una propiedad aquí refleja el atractivo del destino entre aquellos que buscan aventura con privacidad, lujo con naturaleza. Esperamos ayudarlos a descubrir todo lo que el Mar Rojo tiene para ofrecer."
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas de expertos, predicciones impulsadas por datos y conocimientos ganadores con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Qué puede esperar Ronaldo de sus nuevas villas
Se informa que Ronaldo ha comprado una villa de tres dormitorios y otra de dos dormitorios, lo que significa que hay mucho espacio para su pareja Georgina Rodríguez y los hijos de la pareja. Ubicado en las Islas Ummahat, el complejo presume de que todas las propiedades "cuentan con ventanas panorámicas, espacio de vida abierto, una piscina con vista al mar y un telescopio para descubrir el encantador cielo estrellado de Arabia Saudita." Los huéspedes también pueden disfrutar de un lujoso spa, centro de buceo y una variedad de deportes acuáticos.
Ronaldo regresará después de las vacaciones de invierno
Ronaldo se está preparando actualmente para volver a la acción con Al-Nassr después del descanso invernal de la Saudi Pro League. Al-Nassr actualmente se encuentra en la cima de la tabla después de un gran comienzo de temporada y tiene cuatro puntos de ventaja sobre sus más cercanos competidores, Al-Hilal. Ronaldo aún no ha ganado un trofeo con Al-Nassr, pero espera romper esa sequía tras firmar un nuevo contrato de dos años con el club en el verano. Al-Nassr también ha recibido un impulso mientras se preparan para reanudar la temporada con la confirmación de parte de FIFA de que se ha levantado su prohibición de transferencias. La decisión significa que el club ahora puede fichar jugadores en la ventana de transferencias de enero si así lo desea.
- AFP
¿Qué sigue para Ronaldo?
El próximo partido de Al-Nassr es un partido de la Liga de Campeones de la AFC contra el equipo iraquí Al-Zawraa, el cual Ronaldo podría perderse, como ha sido el caso a lo largo del torneo hasta ahora. Ronaldo podría regresar a la acción el 27 de diciembre en un partido de la Liga Pro Saudí contra Al Akhdoud.
Anuncios