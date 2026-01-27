Getty Images Sport
'Paso a paso' - Cristiano Ronaldo exige 'total concentración' del Al-Nassr mientras la victoria impulsa las esperanzas de título de la Saudi Pro League
Al-Nassr logra una victoria ajustada
Cristiano Ronaldo puede haber marcado 960 goles en su increíble carrera hasta ahora, pero no pudo sumar a su cuenta contra Al-Taawoun. En cambio, el equipo de Jorge Jesus tuvo que confiar en un gol en propia puerta de Mohammed Al Dossary para asegurar los tres puntos y seguir en la lucha por el título. Sadio Mane impresionó para Al-Nassr en su regreso a la acción para su club después de la AFCON 2025, mientras que el portero Bento no fue puesto a prueba durante los 90 minutos. El resultado representa un buen trabajo para Al-Nassr ya que Al-Taawoun ha sido la sorpresa de esta temporada y actualmente ocupa el quinto lugar en la tabla.
Ronaldo reacciona a la victoria del Al-Nassr
La superestrella de Portugal acudió a las redes sociales después del partido con un mensaje para sus compañeros de equipo. El jugador de 40 años dejó claro que no es momento para distracciones, publicando: "Paso a paso. ¡Total enfoque en nuestro objetivo!"
Cristiano Ronaldo enfrenta competencia por la Bota de Oro
Mientras Cristiano Ronaldo estará ansioso por ver a su equipo Al-Nassr terminar en la cima de la clasificación de la liga, también esperará asegurar el primer lugar en la tabla de goleadores de la Saudi Pro League. Ronaldo actualmente comparte el primer lugar con 16 goles con Julián Quinones de Al Qadsiah, mientras que Ivan Toney de Al-Ahli está solo uno detrás con 15. Quinones ha estado en un estado de forma extraordinario esta temporada y ha agradecido a sus compañeros de equipo por ayudarlo a llegar a la cima de la tabla de goleadores. Él dijo: "Como dije antes, son solo números. El apoyo de mis compañeros ha sido muy importante para poder luchar por la [bota de oro]. Les debo todo a ellos y al cuerpo técnico. Este es un resultado de los esfuerzos de mis compañeros. Les agradezco por esto; también agradezco al cuerpo técnico por lo que han hecho. Pero como dije, lo más importante es el equipo, y lo más importante es continuar en este nivel.”
¿Qué sigue?
Cristiano Ronaldo y Al-Nassr buscarán otros tres puntos el viernes cuando regresen a la acción en la Saudí Pro League contra Al-Kholood.
