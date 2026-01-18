Getty
Cristiano Ronaldo dispuesto a unirse a la ‘liga profesional más baja’ en su intento por alcanzar los 1,000 goles mientras un ex compañero del Manchester United predice que el GOAT portugués brillará en la Euro 2028
Estado de GOAT: el notable récord de Ronaldo
El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, Cristiano Ronaldo, ha declarado que la Copa del Mundo de 2026 será su última - mientras se prepara para hacer más historia allí al participar en el evento emblemático de la FIFA por sexta vez. Sin embargo, no ha mencionado nada sobre la Eurocopa.
Una extensión de su lucrativo contrato en el Medio Oriente está programada para llevar a Ronaldo hasta el verano de 2027 - momento en el que tendrá 42 años de edad. No hay señales de que el delantero perenne esté desacelerando.
Ha declarado su deseo de alcanzar las cuatro cifras en cuanto a goles, habiendo superado ya los 950, y se espera que alcance ese notable hito con relativa facilidad - dado que sigue siendo una presencia prolífica para Al-Nassr y el máximo goleador histórico en el fútbol internacional masculino con 143 tantos en su haber.
1,000 goles y Euro 2028: ¿Logrará Ronaldo alcanzar esos objetivos?
Su compatriota Nani ha dicho a FourFourTwo: “Él alcanzará 1,000 goles fácilmente, no tengo duda. Es un hito que le importa, algo que ha tenido en mente durante años.
“Quiere alcanzar 1,000 goles documentados, porque otros jugadores como Pelé o Romario afirmaron haber alcanzado esos números, pero no todos sus goles fueron registrados. Cristiano podría hacer una película con todos los suyos. Lo logrará, incluso si tiene que ir a la liga profesional más baja del mundo para hacerlo. Pero no lo necesitará.”
Nani añadió sobre la longevidad de Ronaldo, con más de dos décadas compitiendo al más alto nivel posible: “Nada me sorprende. Cristiano siempre supo exactamente lo que quería; cuando tienes tan claras tus prioridades y el apoyo adecuado a tu alrededor, todo se vuelve más fácil.
“Esa negativa a rendirse es lo que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Incluso ahora, a los 40 años, sigue asombrando a la gente, pero no a mí. Espero que mantenga el mismo nivel que mostró en la clasificación y se convierta en un jugador importante para Roberto Martínez en el Mundial; los goles no desaparecen.”
Sobre las posibilidades de que Ronaldo aparezca en un torneo internacional importante más, Nani dijo: “Espero que juegue en la Eurocopa. Eso dependerá de cómo se sienta físicamente, de si las lesiones le respetan y de si encuentra motivación para seguir compitiendo como lo ha hecho durante más de 20 años. Pero si alguien puede hacer algo tan extraordinario como jugar la Eurocopa a los 43 años, es Cristiano.”
Ronaldo respaldado para extender su carrera internacional con Portugal
Ronaldo ayudó a Portugal a lograr la gloria en la Eurocopa de 2016, mientras sumaba dos títulos de la Liga de Naciones de la UEFA a su palmarés desde entonces. Otro ex compañero del United, Wes Brown, dijo recientemente a GOAL sobre CR7 que extiende su carrera internacional más allá del 2026: “Si puede aportar algo al equipo, ¿por qué no seleccionarlo? ¿Eso significa que tiene que jugar todos los partidos? Mira la última competición, todos decían que no debería jugar, pero lo hizo bien. Él sabe que la prensa lo criticará de todos modos tan pronto como no marque o dé una asistencia. Al mismo tiempo, todavía está ahí para sus compañeros más jóvenes y quiere que lo hagan bien.
“En su mente, aún no habrá terminado y todavía puede contribuir al equipo. No creo que se retire del fútbol internacional hasta que se haya retirado por completo. Aún tiene la energía, esa misma creencia, y todavía puede hacerlo. No hay muchas personas que puedan decir eso a ese nivel.”
¿Jugar junto a Cristiano Jr? Ronaldo no tiene plan de retiro.
Ronaldo ha conseguido 226 apariciones con Portugal, lo que representa otro récord, y también ha declarado su deseo de jugar junto a su hijo Cristiano Jr en algún momento, posiblemente con club y país. Ciertamente parece no tener planes de retirarse pronto.
