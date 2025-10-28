¡Cristiano Ronaldo desaparecido! Al-Nassr eliminado de la Copa del Rey por Al-Ittihad con 10 jugadores

Al-Nassr empezó el partido dominando la posesión, pero, contra el curso del juego, fue Al-Ittihad quien rompió el empate. En un rápido contraataque, Moussa Diaby realizó un uno-dos con Karim Benzema cerca del círculo central y avanzó por la banda derecha. Diaby envió un centro perfecto a Benzema, quien ingresó al área por la izquierda y definió ante Bento para poner arriba a su equipo.

Cristiano Ronaldo estuvo bien marcado durante la primera media hora, hasta que recibió un pase filtrado de Angelo Gabriel. Ronaldo entró al área desde la izquierda y centró al medio; el balón fue desviado por un defensor de Al-Ittihad y quedó frente a Gabriel, quien disparó de primera superando al portero.

En el último minuto del primer tiempo, Al-Ittihad recuperó la ventaja. Houssem Aouar recibió un pase filtrado, entró al área, eludió a su marcador y definió con un remate brillante para poner el 2-1.

En el segundo tiempo, Ronaldo y sus compañeros se lanzaron con todo en busca del empate. Sin embargo, Al-Ittihad sufrió un duro golpe tras la expulsión de Ahmed Al Julaydan por una entrada sobre Aiman Yahya, quedando con 10 jugadores.

Al-Nassr incrementó la presión en los minutos finales, pero la defensa visitante se mantuvo firme y negó el gol del empate. El equipo de Jorge Jesus volverá a la acción en la Saudi Pro League este sábado, recibiendo a Al Feiha en casa.

