Cristiano Ronaldo culmina su mansión de 25 millones de euros en Portugal
Proyecto de seis años: La construcción comenzó en 2020
Las obras de la imponente residencia frente al mar comenzaron en 2020 y se prolongaron durante casi seis años. Sin embargo, la construcción ha llegado finalmente a su fin y las llaves están listas para ser entregadas a Cristiano Ronaldo y a su prometida.
Según informa Semana, la propiedad está valorada en torno a los 25 millones de euros, lo que la sitúa “entre las viviendas privadas más caras de Portugal en la actualidad”. Además, por su tamaño y ambición, es considerada una de las residencias más grandiosas del país natal del futbolista.
La mansión se levanta en un “exclusivo enclave residencial” situado a apenas 200 metros del océano, sobre un terreno de 12.000 metros cuadrados en la región de Cascais, y cuenta con 5.000 metros cuadrados de superficie habitable.
La revista añade que “la calidad de los materiales y el nivel de personalización” convierten la propiedad en “una vivienda altamente distintiva dentro del mercado inmobiliario portugués”. No obstante, también se afirma que Ronaldo ya estaría explorando la posibilidad de encontrar un comprador.
Ronaldo y Georgina podrían no mudarse nunca
Informes publicados a mediados de enero señalaron que el cinco veces ganador del Balón de Oro estaría dispuesto a abandonar este ambicioso proyecto a largo plazo debido a preocupaciones relacionadas con la “falta de privacidad”. El delantero de 40 años, que actualmente milita en el Al-Nassr de la Pro League saudí, habría intentado adquirir terrenos colindantes, propiedad del hotel cinco estrellas The Oitavos y de un campo de golf, con el objetivo de garantizar mayor discreción. Sin embargo, dichas gestiones fueron rechazadas.
El medio portugués V+ Fama asegura que Ronaldo “podría incluso celebrar su boda con Georgina Rodríguez en la propiedad —en lo que sería otro giro inesperado— antes de ponerla en venta”, utilizando así la residencia de manera puntual antes de cambiar de propietario.
La mansión cuenta con dos piscinas, un garaje con capacidad para hasta 20 vehículos y espacios interiores decorados con un nivel de lujo excepcional. Dispone además de una completa gama de comodidades, que incluye piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio, spa, cine privado y amplios jardines.
Según las mismas fuentes, Ronaldo y Georgina han creado “un hogar pensado para el confort y el bienestar, con interiores acabados en materiales refinados y complementados por elementos hechos a medida”. Su diseño “combina arquitectura contemporánea, privacidad y vistas privilegiadas del entorno natural”.
Una propiedad sin escatimar gastos
La vivienda está rodeada de campos de golf y centros ecuestres, y fue concebida como la base de Cristiano Ronaldo para el día en que decida colgar las botas tras una carrera repleta de récords.
Ronaldo y Georgina continúan avanzando con sus planes de boda, tras anunciar su compromiso en agosto de 2025, y no se descarta que Cascais sea el escenario del “sí, quiero”. No obstante, también existe la posibilidad de que establezcan su residencia en otro lugar, especialmente ante las crecientes especulaciones que vinculan a CR7 con un posible salto a la industria cinematográfica de Hollywood.
En la construcción de esta nueva joya de su imperio inmobiliario, Ronaldo y Georgina no escatimaron en gastos. Según se informa, la mansión incorpora “los materiales más exclusivos del mercado, como mármol italiano, grifería de oro macizo y detalles únicos, entre ellos un mural de Louis Vuitton diseñado especialmente para la pareja”.
Ronaldo y Georgina, en busca de un nuevo hogar
Los informes señalan que la propiedad estaba destinada a convertirse en el “centro neurálgico” desde el cual Ronaldo y Georgina gestionarían su marca personal —que, en esencia, son ellos mismos—, un negocio que genera millones de euros al año a través de publicidad, patrocinios, alianzas corporativas y otros proyectos que ambos impulsan y administran directamente.
La pareja habría apostado por una residencia en la costa en línea con las nuevas tendencias del lujo inmobiliario, que priorizan menos el tamaño y más conceptos como el retiro, el bienestar y la estabilidad familiar. Sin embargo, es posible que Ronaldo y su futura esposa tengan que buscar esas cualidades en otro lugar, después de haber invertido una considerable cantidad de tiempo, esfuerzo y dinero en un proyecto que parece encaminarse hacia un desenlace poco esperado. Todo apunta a que otra persona terminará beneficiándose del trabajo realizado, y no se prevé que falten interesados en adquirir la propiedad.
