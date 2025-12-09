Cristiano Ronaldo comparado con Vegeta y Lionel Messi con Goku tras mostrar 'frustración' sobre el debate del GOAT mientras exestrella del Arsenal hace una analogía de Dragon Ball Z
Debate sobre el GOAT: Messi y Ronaldo pelean por el puesto número 1
La discusión sobre quién puede llamarse con razón el mejor de todos los tiempos ha continuado durante más de 20 años. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han pasado dos décadas en la cima de su profesión elegida, reclamando 13 Balones de Oro e innumerables entradas en los libros de récords entre ellos.
Messi, quien ha mejorado su posición como el jugador más condecorado de la historia con un triunfo de la MLS Cup en el Inter de Miami - llevándolo a 47 honores importantes - es un ganador de la Copa del Mundo y el hombre señalado por muchos como el mejor intérprete de esta o cualquier otra generación.
Otros se han alineado con Ronaldo, con el icono del Al-Nassr - quien anteriormente jugó para el Manchester United, Real Madrid y Juventus - todavía en plena forma a los 40 años de edad mientras continúa demostrando lo que se puede lograr a través de un trabajo arduo incesante.
- Getty/GOAL
Messi vs Ronaldo: Analogía de Dragon Ball Z
Ronaldo, que no está pensando en la jubilación aún, se ha autoproclamado felizmente como el GOAT. Está listo para participar en otro Mundial el próximo verano, con Messi también esperado para participar en ese evento mientras Argentina busca defender su corona global en los Estados Unidos, Canadá y México.
Pepe también podría llegar a ese torneo con Costa de Marfil y ha añadido su voz al largo debate del GOAT. El delantero de 30 años, que actualmente juega en el Villarreal de España, le ha dicho a Just Riadh por qué CR7 habla demasiado para ser considerado el mejor: “Cristiano Ronaldo hace muchas entrevistas, y habla mucho sobre Messi, y así se ve que él (Ronaldo) es el número dos.
“¿Conoces Dragon Ball Z? Vegeta siempre hablaba así (sobre Goku), y quién nunca hablaba: Goku. Ronaldo tiene la misma frustración de que Messi siempre está delante de él.
“En el debate Messi o Ronaldo, yo digo Messi, si solo miras al fútbol propiamente, olvida las estadísticas, todo eso, Messi es increíble. No hay humano en la tierra que pueda mirar a Messi a los ojos (jugar como Messi). No habrá otro Messi.”
Superpoderes: Pepe explica por qué Messi 'le da una lección a todos'
Pepe, quien pasó cuatro años ligado a los gigantes de la Premier League Arsenal entre 2019 y 2023, agregó sobre por qué siempre elegirá el talento sudamericano sobre la pasión portuguesa: “¿Como futbolista? Messi supera a todos, es un ser de otro mundo, y nunca volveremos a ver un jugador como él. En las discusiones sobre Messi y Ronaldo, yo digo Messi.
“Cuando hablas de estadísticas y lo que hace cada jugador, hay quienes podrían decir Ronaldo, pero si estás siguiendo el fútbol de cerca porque los expertos y todos en el campo, de hecho, dicen Messi.
"Olvida las estadísticas, olvida quién salta más alto, quién dispara con más fuerza, ¡solo concéntrate en el fútbol mismo! Messi es una cosa de locos. Neymar en el pico de su forma mira directamente a los ojos de Cristiano (es decir, al mismo nivel), olvida las estadísticas.”
- GOAL/Getty
Superestrella del Samba: Por qué Neymar no se acerca a Messi
El astro brasileño Neymar, quien sigue siendo el jugador más caro de la historia tras unirse al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros (194 millones de libras/258 millones de dólares) en 2017, ha estado cerca de Messi y Ronaldo en ocasiones a lo largo de su carrera, pero nunca ha podido conseguir un Balón de Oro y ha visto cómo desafortunadas lesiones han limitado su poder.
Cuando se le preguntó si el máximo goleador histórico de Brasil ocupa el mismo grupo de talento que Messi, con su juego centrado en entretener con pies rápidos y movimientos ingeniosos, Pepe dijo: “No, no, él no le ve a los ojos a Messi, Messi le da dos bofetadas en la cara.”
Messi se ha comprometido a un contrato en el Inter Miami hasta 2028, lo que lo llevará más allá de su 40 cumpleaños, mientras que Ronaldo está trabajando en un nuevo contrato de dos años en el Al-Nassr de la Pro League saudí y se prevé que continúe jugando en más torneos internacionales con Portugal, habiendo ya ganado 226 partidos y marcado 143 goles para su país.