Otro exjugador de la Premier League, el excentrocampista del Arsenal y el Chelsea, Emmanuel Petit, ya ha especulado sobre cómo Ronaldo podría un día competir por un Oscar. El francés campeón del mundo le dijo a Hochgepokert: “¿Podría Cristiano Ronaldo convertirse en una gran estrella de cine? Definitivamente. La sorpresa es por qué no vemos a más deportistas en películas. Vemos a raperos, vemos influencers, vemos a tantas personas conocidas entrando al cine, pero no a deportistas. ¿Por qué?

“Nosotros también entretenemos a la gente. En el deporte, tenemos el carácter para eso. Sé que Eric Cantona ha estado haciendo eso, Vinnie Jones, David Ginola, así como Frank Leboeuf, lo han hecho. ¿Por qué no pueden hacerlo más?

“Me alegro por Ronaldo. Creo que tiene el carisma y el aura. Ronaldo es la persona más famosa en las redes sociales. ¿Te imaginas si estuviera en medio de las grandes estrellas de Hollywood?

“No tendría nada que demostrarles a esos tipos. Podría decir, ‘Sé que eres una gran estrella, pero yo soy Cristiano Ronaldo. Probablemente soy uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Soy multimillonario. Gané todo lo que podía ganar en el fútbol. Así que, ¿quién eres tú?’

“¿Los Oscars? Algún día. Honestamente, se podría hacer una película sobre su vida. Nunca he visto a alguien más fuerte que él mentalmente. Este tipo es el ser humano más poderoso que he visto mentalmente.”