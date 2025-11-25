¡Cristiano Ronaldo se libra! A CR7 le será anulada la sanción para la Copa del Mundo después de que la FIFA absolviera al capitán de Portugal de conducta violenta
Ronaldo solo recibe una suspensión de un partido por el codazo a O'Shea.
Se esperaba que Cristiano Ronaldo se perdiera uno o dos de los partidos iniciales de Portugal en la Copa del Mundo 2026 en América del Norte después de haber sido expulsado por conducta violenta contra O'Shea. Sin embargo, el comité disciplinario de la FIFA ha dictaminado que las acciones del capitán de Portugal solo merecían una suspensión de un partido, la cual ya ha cumplido tras no ser convocado por Roberto Martínez para la victoria 9-1 sobre Armenia. Su castigo, sin embargo, también incluye una suspensión de dos partidos que se activará si es encontrado culpable de una infracción similar en los próximos 365 días.
Ronaldo fue expulsado poco antes de la hora de juego, después de que el árbitro sueco Glenn Nyberg consultara con el VAR, y le mostrara inicialmente una tarjeta amarilla al cinco veces ganador del Balón de Oro. En la revisión, parecía claro para el árbitro que, en un forcejeo con O'Shea, Ronaldo le dio un codazo en la espalda sin ningún involucramiento del balón.
La primera tarjeta roja internacional de CR7
La tarjeta roja contra la República de Irlanda fue la primera de la carrera internacional de Ronaldo, ya que el capitán de Portugal nunca ha sido expulsado en sus 226 apariciones con el equipo nacional. Se ha informado que este récord disciplinario puede haber jugado un papel importante en la decisión del comité disciplinario de la FIFA.
Sin embargo, esta no fue la primera vez que Ronaldo y O'Shea chocaron, ya que el capitán de Portugal y el irlandés habían tenido un enfrentamiento previo, cuando la estrella del Al-Nassr pareció abofetearlo en 2021. Aunque O'Shea se había caído en ese momento, el árbitro y el VAR no habían visto el incidente, y Ronaldo se salió con la suya con su agresión al jugador de Irlanda; sin embargo, esta vez no fue el caso.
La ausencia de Ronaldo plantea preguntas sobre la selección de Portugal.
La ausencia de Ronaldo en la victoria de Portugal por 9-1 sobre Armenia generó serias preguntas de los aficionados sobre el lugar del cinco veces ganador del Balón de Oro en la convocatoria de Martínez para la Copa del Mundo, ya que el juego de ataque de Portugal parecía mucho más fluido. Lo mismo ocurrió durante la Copa del Mundo de 2022 cuando Fernando Santos utilizó a Cristiano Ronaldo más como suplente en el torneo en Qatar, con estrellas como Goncalo Ramos, Joao Félix y Diogo Jota comenzando en su lugar.
Sin embargo, el fracaso en los cuartos de final contra Marruecos eventualmente llevó al despido de Santos y a la incorporación de Martínez como entrenador del equipo nacional portugués. El exentrenador de Bélgica rápidamente reintegró al exjugador del Real Madrid en la selección mientras lideraba a Portugal para su triunfo en la Liga de Naciones el año pasado.
No obstante, todavía se plantean preguntas sobre si tener a Ronaldo como la figura principal en el equipo de Portugal es la mejor manera de avanzar para la Copa del Mundo de 2026, mientras el país busca su primer trofeo a nivel internacional.
El debut de Portugal en la Copa del Mundo contará con Ronaldo
A pesar de todas las preguntas sobre el estado de forma de Ronaldo al más alto nivel, es muy poco probable que Martínez altere su selección tan cerca del Mundial. Por lo tanto, está casi garantizado que Ronaldo será el primer nombre en la hoja del equipo cuando Portugal inicie su campaña de la Copa del Mundo 2026 en América del Norte.
Sin embargo, el temperamental Ronaldo tendrá que mantener sus emociones bajo control durante el torneo, ya que otra expulsión o incluso una violación de las regulaciones de la FIFA podría hacer que se pierda las etapas finales del Mundial.