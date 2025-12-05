Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo amplía su imperio y apuesta por un rival de ChatGPT
Ronaldo apuesta por Perplexity, el motor de IA en ascenso
Ronaldo confirmó su inversión en Perplexity, el motor de respuestas impulsado por IA fundado en 2022 que rápidamente se ha convertido en uno de los principales rivales de ChatGPT. El anuncio llegó a través de un video promocional publicado en sus redes sociales, donde detalló su nuevo vínculo con la compañía y presentó la experiencia “Perplexity x CR7”. La asociación coloca al portugués no solo como embajador de la marca, sino también como un inversor que respalda la visión a largo plazo de la empresa y su creciente presencia global.
La decisión suma una nueva dimensión a la estrategia empresarial cada vez más diversa de Ronaldo, que ya abarca los sectores de bienestar, hospitalidad y tecnología. Su incursión en la IA sigue la tendencia de varios atletas de élite que están apostando por industrias tecnológicas de alto crecimiento mientras consolidan roles empresariales más amplios. Perplexity —valorada recientemente en unos 20 mil millones de dólares— se integra ahora a la lista de compañías respaldadas por la estrella portuguesa, reforzando su apuesta por mercados digitales en plena transformación.
La colaboración también se apoya en un antecedente poco conocido: Ronaldo usó Perplexity para preparar un discurso durante los Portugal Football Globes en octubre. En esa ocasión mencionó abiertamente la plataforma y explicó que recurrió a ella cuando se sintió nervioso por el significado del premio que iba a recibir. Aquel momento generó atención global y, en retrospectiva, anticipó lo que hoy es una alianza consolidada entre uno de los mayores íconos del fútbol y una de las plataformas de IA de crecimiento más acelerado.
Ronaldo anuncia la nueva interfaz Perplexity x CR7
Al hablar de su inversión en Perplexity, Ronaldo escribió: “La curiosidad es un requisito para la grandeza. Ganas cuando sigues haciéndote nuevas preguntas cada día. Por eso estoy orgulloso de anunciar mi inversión en Perplexity.
Perplexity está impulsando la curiosidad del mundo, y juntos inspiraremos a todos a formular preguntas más ambiciosas. ¡Perplexity.ai/ronaldo es solo el comienzo!”
Durante una ceremonia de premiación en octubre, Ronaldo también recordó cómo utilizó la plataforma por primera vez para preparar un discurso importante: “¿Qué es un Premio al Prestigio? ¿Es un premio de fin de carrera? Me puse un poco nervioso y pensé: ‘No puede ser.’ Así que busqué en Perplexity —si no la conocen, búsquenla— y recibí un poco de ayuda.”
Perplexity se consolida como el competidor más cercano de ChatGPT
El ascenso meteórico de Perplexity la ha convertido en una de las empresas de IA más comentadas del mundo. Su propuesta —ofrecer información en tiempo real, con citas y a través de una interfaz conversacional— busca redefinir la manera en que las personas realizan búsquedas. El modelo de “motor de respuestas” de la compañía la posiciona como un rival directo tanto de los buscadores tradicionales como de otras herramientas de IA generativa, lo que convierte la participación de Ronaldo en un respaldo especialmente llamativo proveniente de fuera del sector tecnológico. Con más de diez millones de consultas semanales y una expansión constante, la plataforma se ha vuelto rápidamente una favorita entre profesionales y creadores de contenido orientados a la tecnología.
La llegada de Ronaldo aporta una enorme visibilidad y suma otra figura global a la red de patrocinadores y colaboradores de Perplexity. Como parte de la alianza, la empresa creó un archivo CR7 curado, que permite a los aficionados explorar el recorrido futbolístico del portugués en un único centro digital integral. La función combina tecnología con memoria deportiva, y busca transformar la manera en que los fans interactúan con los récords, hitos e historias de una carrera que ya supera las dos décadas.
La inversión también sigue la línea de apoyo de Ronaldo a proyectos impulsados por la innovación, como Whoop, la empresa de monitoreo del rendimiento que él mismo ha señalado como clave en su recuperación y longevidad deportiva. El futbolista ha utilizado cada vez más su influencia para destacar herramientas que promueven la salud, el aprendizaje y la optimización personal, consolidándose como una figura que trasciende lo estrictamente deportivo.
Ronaldo sigue triunfando dentro y fuera del campo
La asociación entre Ronaldo y Perplexity está prevista para ampliarse en los próximos meses, con nuevas actualizaciones para la experiencia “Perplexity x CR7” diseñadas para hacerla aún más interactiva. Se espera que Ronaldo participe en futuras campañas centradas en la curiosidad, el aprendizaje y el empoderamiento tecnológico, mientras la empresa continúa su expansión global. Por ahora, ambas partes consideran esta inversión como el inicio de una colaboración a largo plazo que combina deporte de élite, excelencia personal e innovación en inteligencia artificial de vanguardia.
En el terreno de juego, Ronaldo sigue destacando con un renovado Al-Nassr, equipo que mantiene un paso dominante en la Saudi Pro League con nueve victorias en la misma cantidad de partidos. Con la liga en su pausa invernal, el cinco veces ganador del Balón de Oro volverá a la acción el 21 de diciembre, cuando Al-Nassr se enfrente al Al-Najma SC.
