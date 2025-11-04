Cristiano Ronaldo admite que planea retirarse 'pronto' y habla sobre su futuro después del fútbol mientras se desvanecen las esperanzas de un regreso al Manchester United

Después de haber elegido a Piers Morgan para una entrevista incendiaria que marcó su salida del Manchester United en 2022, Cristiano Ronaldo nuevamente se unió al controvertido personaje de los medios, esta vez en el canal de YouTube Piers Morgan Uncensored.

El delantero de 40 años, que tiene un contrato con Al-Nassr en la Saudi Pro League hasta el final de la temporada 2026-27, fue preguntado directamente sobre su eventual retirada. "Pronto", respondió Ronaldo, revelando que ha estado pensando en cómo será durante años. "Creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí…

"Será muy, muy difícil, pero he preparado mi futuro desde que tenía 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión."