Acusan a Cristiano Ronaldo de mentir y lo presionan para igualar a Lionel Messi en el Mundial

Mientras Ronaldo minimiza la importancia de ganar la Copa del Mundo para su legado, el exdelantero del Crystal Palace y Birmingham City, Clinton Morrison, asegura que el portugués sí tiene ese objetivo en mente, pese a sus declaraciones.

Antes del viaje de Portugal a Dublín el jueves, Morrison, exinternacional de Irlanda, habló con GOAL y comentó sobre las audaces afirmaciones de Ronaldo:

“¡Él estará preocupado, Ronaldo estará preocupado! Ronaldo quiere ganar todo. Por eso es uno de los GOATs junto a Messi; siempre están compitiendo y el debate sobre quién es el mejor continúa. Ronaldo quiere ser el mejor y Messi también. Son dos jugadores excepcionales que probablemente no volvamos a ver en esta era.

Todos sueñan con ganar la Copa del Mundo desde niños, viéndola en la televisión. Ronaldo no será la excepción; querrá levantar ese trofeo.

Tal vez su comentario fue irónico. Cristiano es un jugador fantástico y completaría casi todo lo que ha logrado si consiguiera ganar el Mundial. Será difícil para Portugal, porque hay muchos equipos de primer nivel, pero tienen grandes oportunidades gracias a su plantilla. Obviamente, Ronaldo quiere ganar la Copa del Mundo. Ganarla o no, seguirá siendo uno de los mejores jugadores que ha dado este deporte”.