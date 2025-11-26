Cristiano Ronaldo abrirá un club privado en Madrid donde se prohíben los teléfonos móviles y las membresías cuestan hasta 15.000 €

Ronaldo pasará a la historia como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Lo que ha logrado en Manchester United, Real Madrid, Juventus, y más, le ha ayudado a forjar una de las carreras más brillantes en la historia del deporte. Aunque ahora tiene más de 40 años, todavía es prolífico para Portugal y Al-Nassr en la Liga Pro Saudí. Pero incluso el veterano delantero sabe que todo esto tendrá que llegar a su fin eventualmente. Aunque tiene un contrato con Al-Nassr hasta el final de la temporada 2026-27, el día en que cuelgue las botas definitivamente se acerca rápidamente.

Cuando se le preguntó sobre el retiro, dijo en una entrevista con Piers Morgan a principios de este mes, "Pronto. Creo que estaré preparado. Será difícil, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí… Será muy, muy difícil, pero he preparado mi futuro desde que tenía 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión."

Por cierto, algunas de sus empresas incluyen CR7 Clothing, CR7 Fitness, su propio canal de YouTube, y más.