Cristian Espinoza y el reto Nashville: Concachampions, presión y la ambición de ganarlo todo

El argentino Cristian Espinoza inicia una nueva etapa en su carrera como figura de Nashville SC, con el foco puesto en competir al máximo nivel desde el primer momento. Antes incluso del arranque de la Major League Soccer, el club tendrá un desafío internacional que puede marcar el tono de toda la temporada: la Concachampions.

En ese contexto, GOAL tuvo la oportunidad de hablar con Espinoza y hacerle algunas preguntas sobre su presente, su decisión de llegar a Nashville y su recorrido dentro del fútbol estadounidense, donde supo convertirse en referente de San Jose Earthquakes. El extremo argentino habló sobre la exigencia de competir en múltiples torneos, el crecimiento de la MLS y la mentalidad de un club que apunta a consolidarse como protagonista en todas las competiciones.