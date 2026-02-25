Getty Images Sport
Cristian Chivu admite que el Bodo/Glimt tuvo «mucho más energía» que su equipo, el Inter, tras la sorprendente derrota en la Liga de Campeones
La caída del Nerazzurri
La derrota supone un importante revés para un club que alcanzó dos finales en tres años bajo la dirección anterior, pero Chivu fue sincero sobre la diferencia en la condición física entre ambos equipos. El entrenador del Inter señaló que el Bodo/Glimt, cuya liga nacional se encuentra actualmente en temporada baja, parecía mucho más fresco que su equipo, que ha estado luchando en múltiples frentes. Chivu señaló el implacable calendario como factor principal, y señaló que es difícil mantener el máximo nivel cuando los partidos se suceden a un ritmo frenético en la Serie A y la Coppa Italia.
Chivu lamenta las oportunidades perdidas.
Tras el sorprendente resultado, el exdefensa fue muy preciso en su análisis de por qué los nerazzurri se quedaron cortos. «Lo intentamos todo desde el principio», declaró Chivu a Sky Sport Italia. «Nos enfrentábamos a un equipo muy bien organizado, con un bloque defensivo bajo, que mantenía a 10 u 11 jugadores detrás del balón. Probablemente, el hecho de que no lográramos romper el empate les dio una mayor tranquilidad psicológica, sabiendo que necesitábamos marcar dos goles solo para llegar a la prórroga».
La ausencia de figuras clave como Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu resultó decisiva, ya que el Inter tuvo dificultades para convertir su dominio en goles. «Nuestro objetivo era ser competitivos, siempre lo hemos dicho, y nunca hemos querido pensar demasiado en el futuro, en cosas que no podemos controlar», añadió el entrenador. «Por desgracia, no hemos podido ser competitivos en la Liga de Campeones. Empezamos bien y ganamos cuatro partidos seguidos, pero luego, por desgracia, perdimos algunos puntos a pesar de nuestras buenas actuaciones. Aquí el nivel es muy alto, si no consigues convertir tus ocasiones y tomar las decisiones correctas, te castigan al primer error».
El factor fatiga en el fracaso europeo
Mientras que el Bodo/Glimt se ha centrado exclusivamente en su campaña europea, el Inter ha estado luchando por mantener una ventaja de 10 puntos en lo más alto de la Serie A. Chivu se negó a culpar al esfuerzo de sus jugadores y, en cambio, destacó las ventajas físicas del equipo rival. «No tengo nada que reprochar a mis jugadores, ya que lo dieron todo con toda la energía que tenían, y en la segunda parte el Bodo tuvo mucha más energía que nosotros», continuó el entrenador. «Dimos todo lo que teníamos, intentamos romper el empate de todas las formas posibles, pero después del descanso ellos marcaron dos goles».
La diferencia en la forma física fue un tema recurrente en el análisis posterior al partido de Chivu. «Hay mucha decepción, ya que, por desgracia, nos enfrentábamos a un equipo que tenía mucha más energía que nosotros, estaba muy bien organizado, sabía lo que tenía que hacer tras el 3-1 de la ida y lo hizo de forma brillante. Solo podemos felicitar al Bodo/Glimt, es un equipo que merece estar en la siguiente ronda. Es difícil encontrar la energía cuando juegas cada tres días. No puedo pedir más a mis chicos, ya que lo han intentado todo esta noche. Si hubiéramos conseguido romper el empate, quizá habría surgido más entusiasmo, pero era muy difícil cuando defendían con 10 hombres».
Chivu responde a Capello
La leyenda italiana Fabio Capello cuestionó la configuración táctica en el estudio y preguntó si Nicolo Barella debería haber jugado en una posición más retrasada. Chivu defendió su planteamiento y explicó su deseo de estirar el juego. «Intentamos abrirnos paso entre los centrocampistas y delanteros detrás de sus líneas defensivas. Les pedí que movieran el balón más rápido, con más pases cruzados para desestabilizar el denso y bien organizado 4-4-2. Las pocas veces que llegamos al área, hubo situaciones importantes, pero no encontramos el pase adecuado ni conseguimos desmarcarnos. Hubo muchos saques de esquina, pero con más eficacia podríamos haber marcado allí. Tenemos ciertas fortalezas y debilidades, es una pena que no hayamos marcado antes, ya que eso habría supuesto mucha más presión».
Al final, el entrenador del Inter reconoció que el mejor equipo pasó a la siguiente ronda en los dos partidos. «Hay una gran decepción, ya que queríamos al menos ser competitivos en Europa, pero nos enfrentábamos a un equipo que había jugado cuatro partidos en los últimos tres meses, todos ellos en la Champions League. Pasamos página, seguimos adelante, esto es la Champions League, tenemos que dar crédito a nuestros rivales y a lo que han conseguido», concluyó Chivu. El Nerazzurri debe ahora volver a centrar sus esfuerzos en conseguir el Scudetto y en la próxima semifinal de la Coppa Italia contra el Como.
