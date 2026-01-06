La sala médica del Etihad Campus está de repente desbordada, presentando a Guardiola quizás la crisis de personal más significativa de su reciente mandato. Hablando en su conferencia de prensa previa al partido el martes, el entrenador catalán mostró una figura de resignación mientras detallaba la magnitud del daño sufrido durante el duro empate 1-1 con el Chelsea el fin de semana.

Aunque la noticia principal de la fractura de tibia de Gvardiol ya había conmocionado a la afición, Guardiola confirmó los temores respecto a su líder defensivo, Dias. El internacional portugués, que fue obligado a retirarse al final del choque con el Chelsea, ha sido descartado por un período crítico de la temporada.

“Todo el mundo lo sabe creo. Los jugadores están disponibles y algunos no,” comenzó Guardiola, antes de entregar el sombrío pronóstico. “Dias, isquiotibiales de cuatro a seis semanas. Stones, ni idea. No está listo para los próximos juegos. Ake bien. Gvardiol fuera por mucho tiempo.”