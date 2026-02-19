Getty
«¡Creo que lo haré!». Carlo Ancelotti confirma que firmará un nuevo contrato con Brasil antes de la Copa del Mundo de 2026
Ancelotti confirma su deseo de renovar su contrato con Brasil
Ancelotti aparecerá en el próximo episodio de Universo Valdano y, en un avance de la entrevista, en declaraciones recogidas por AS, Ancelotti habló de lo mucho que está disfrutando hasta ahora en el cargo de seleccionador de Brasil, tras las recientes informaciones que apuntaban a que había llegado a un acuerdo verbal para renovar su contrato.
El técnico de 66 años comenzó su primera etapa como seleccionador en mayo de 2025, tras un exitoso periodo de cuatro años como entrenador del Real Madrid en su segunda etapa en el club. Brasil afronta el próximo Mundial como uno de los favoritos, como siempre, aunque muchos lo consideran ligeramente por detrás de los principales candidatos, ya que no gana el Mundial desde 2002.
La actual quinta posición en la clasificación mundial de los cinco veces campeones del mundo refleja esta situación, ya que se encuentran por detrás de la campeona de Europa, España, Argentina, Francia e Inglaterra en el coeficiente. Pero con Ancelotti al mando durante las dos próximas Copas del Mundo, confían en sus posibilidades de poner fin a una espera de 24 años para conseguir el mayor trofeo del fútbol.
El seleccionador de Brasil se compromete con el futuro de la Selecao
Ancelotti dijo cuando se le preguntó sobre su futuro con Brasil: «Creo que renovaré por cuatro años con Brasil. Es un trabajo nuevo, me gusta mucho».
Continuó hablando de Vinicius Jr, a quien entrenó en el Real Madrid: «He hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador y a sus compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo», destaca.
«Los brasileños son muy humildes, son muy diferentes. El Vini que viene aquí es muy diferente al del Real Madrid, a nivel humano», añade al presentador Jorge Valdano, en una entrevista realizada en las instalaciones de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Vinicius Jr ha sido recientemente objeto de presuntos insultos racistas por parte de Gianluca Prestianni en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del martes por la noche, y se está llevando a cabo una investigación.
Ancelotti habla sobre la situación actual del Real Madrid y su posible regreso.
En cuanto a la situación en su antiguo club, el Real Madrid, que el mes pasado despidió a su sustituto, Xabi Alonso, y ahora tiene a Álvaro Arbeloa al mando, Ancelotti dijo: «Él [Alonso] ha encontrado dificultades... El espíritu de adaptación es un componente muy importante en el trabajo de un entrenador, y tratar de recrear un entorno requiere tiempo que no siempre se puede conseguir».
Cuando se le preguntó si le gustaría volver por tercera vez al Santiago Bernabéu, Ancelotti respondió: «Esa es una buena pregunta...», dejando su futuro a largo plazo aún abierto a interpretación. Por el momento, sin embargo, parece comprometido con su vida en Brasil.
El nuevo contrato de Ancelotti supondría un gran impulso para Brasil.
Con Ancelotti a punto de firmar un nuevo contrato de cuatro años con Brasil, esto no solo supone un gran impulso para la Selecao, sino también un duro golpe para clubes como el Real Madrid y el Manchester United, que podrían haber estado interesados en contratar al italiano en un futuro próximo.
Ancelotti tiene un historial probado de victorias en los escenarios más importantes y también de gestión de algunos de los jugadores más famosos y con los egos más exigentes del deporte. Aunque esta selección brasileña puede no estar tan repleta de estrellas como algunas de las anteriores, la plantilla sigue contando con jugadores de talla mundial en todas las posiciones y la nación exige el éxito. Es un proyecto desafiante, pero en el que tanto el entrenador como la confederación creen claramente.
La Copa del Mundo comienza en solo 112 días y los preparativos están más que en marcha, tanto en lo que se refiere a la planificación de la plantilla como a los países anfitriones, Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, es posible que aún haya retos que superar, como la disputa por las licencias de los estadios, que podría suponer el traslado de dos partidos de Escocia, rival de Brasil en el Grupo C, en los últimos meses previos al regreso del mayor escaparate del fútbol mundial.
