'Creo que es posible' - Harry Kane admite que está apuntando al 'increíble' récord de goles de la Bundesliga de Robert Lewandowski después de un prolífico primer semestre de la temporada 2025-26 con el Bayern Múnich
Kane en forma candente para el Bayern
Kane ha comenzado la temporada de manera sensacional para el equipo de Vincent Kompany. El delantero lleva 18 goles en la Bundesliga en solo 14 apariciones y cinco en seis partidos en la Liga de Campeones. Sus hazañas goleadoras significan que ya ha sido considerado para batir el famoso récord de goles en una sola temporada en la Bundesliga de Lewandowski, según el ex estrella del Bayern Mario Basler. Él dijo a Absolut Fussball: “Creo que Harry Kane es un tipo de jugador diferente. Lewandowski no era del tipo de jugador que trabajaba tan duro en defensa. Harry Kane lo hace. Kane a veces es utilizado como respaldo de Nicolas Jackson cuando ingresa como sustituto, y también frecuentemente opera en el mediocampo, recuperando el balón y distribuyéndolo. Creo que tiene una oportunidad de romper el récord goleador esta temporada. Para mí, es un delantero excepcional y el jugador del año.”
- Getty Images Sport
Kane confía en romper el récord de Lewandowski
Kane ha hablado ahora sobre el récord y admite que lo tiene en mente. Le dijo a Sky Sport Germany: "Creo que es posible, especialmente con el comienzo que he tenido hasta ahora este año. Todavía queda un largo camino por recorrer. Necesito poder mantener este nivel durante otros cuatro o cinco meses. En el fútbol, lo más difícil es ser consistente durante un período prolongado. Este récord es un récord increíble y será difícil de superar, lo sé. Siempre disfruto intentando tener estas ambiciones."
Kane ha estado cerca antes
Kane ha estado cerca de romper el récord de Lewandowski anteriormente en su primera temporada en Alemania. Marcó 36 goles en 32 partidos para encabezar la lista de goleadores en la máxima categoría de Alemania, pero se quedó a las puertas de superar a Lewandowski. El exdelantero del Bayern, que ahora está con los gigantes de La Liga, Barcelona, ha hablado sobre su cifra final ese año y ha revelado cómo le da mucho orgullo, especialmente porque se perdió varios partidos debido a una lesión. Dijo: "Pensé para mí mismo que había marcado 41 goles en 29 partidos esa temporada. Esa es la cifra que tenía en mente. Rompí el récord jugando 29 partidos. Quiero ser honesto y decir que aprecio este récord aún más. Estoy orgulloso de ello. 41 goles en 29 partidos. Lo vi más en ese contexto y no tanto en si el récord sería roto o no."
¿Cuál es el gol favorito de Kane con el Bayern?
Kane también habló sobre su momento favorito de gol en el Bayern y eligió un poderoso cabezazo contra el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones. Explicó: "Un gol que realmente me encantó fue el primer gol en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Leverkusen en el Allianz Arena. Creo que había una gran expectación alrededor de ese juego, un gran partido eliminatorio contra nuestros rivales más feroces en Alemania en ese momento. La atmósfera era realmente ruidosa al comienzo del juego, ese tipo de cabezazo, la descarga de adrenalina fue increíble, así que sí, definitivamente es uno de mis favoritos este año."
- Getty Images Sport
Una última prueba para el Bayern antes del parón invernal.
Bayern y Kane tienen un último partido que cumplir antes de que la Bundesliga se detenga para un descanso de invierno. Los bávaros se enfrentan al FC Heidenheim el domingo en su último partido del año calendario y buscarán mantener su saludable ventaja de nueve puntos en la cima de la tabla. Bayern entra al partido después de ser frenado con un empate 2-2 por el Mainz en el último encuentro, y con Kane deseando finalizar con una victoria. Le dijo al sitio web del club: "Queremos ganar el domingo para poder estar realmente satisfechos cuando entremos en el descanso de invierno."