El delantero esloveno marcó tres goles en dos partidos mientras Darren Fletcher era el entrenador interino tras el despido de Rubén Amorim, siendo titular en el partido de liga contra el Burnley y en la derrota en la tercera ronda de la FA Cup contra el Brighton. Aún no ha sido titular desde que Carrick tomó el mando, pero ha demostrado ser igual de eficaz, marcando en tres de sus cinco apariciones como suplente.

El delantero, que costó 74 millones de libras, también está amortizando poco a poco su precio de traspaso, ya que sus goles contra el Fulham, el West Ham y el Everton le han dado al United un total de cinco puntos que le acercan a su objetivo final: clasificarse para la Liga de Campeones por primera vez en tres años.

Sesko destacó la confianza que tiene en sí mismo tras marcar la diferencia para el United en Merseyside y explicó por qué le gusta más desempeñar el papel de rematador que el de titular.