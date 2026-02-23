Getty Images Sport
«¡Creo en mí mismo!» Benjamin Sesko habla sobre su racha goleadora con el Manchester United y deja clara su opinión sobre su papel como suplente de lujo tras sumar tres puntos en el Everton
Sesko marca la diferencia desde el banquillo
El delantero esloveno marcó tres goles en dos partidos mientras Darren Fletcher era el entrenador interino tras el despido de Rubén Amorim, siendo titular en el partido de liga contra el Burnley y en la derrota en la tercera ronda de la FA Cup contra el Brighton. Aún no ha sido titular desde que Carrick tomó el mando, pero ha demostrado ser igual de eficaz, marcando en tres de sus cinco apariciones como suplente.
El delantero, que costó 74 millones de libras, también está amortizando poco a poco su precio de traspaso, ya que sus goles contra el Fulham, el West Ham y el Everton le han dado al United un total de cinco puntos que le acercan a su objetivo final: clasificarse para la Liga de Campeones por primera vez en tres años.
Sesko destacó la confianza que tiene en sí mismo tras marcar la diferencia para el United en Merseyside y explicó por qué le gusta más desempeñar el papel de rematador que el de titular.
Sesko: No importa si juego o no.
Sesko declaró a Sky Sports: «Para mí, lo importante es intentar ayudar al equipo cada vez que salgo al campo. Por eso estoy aquí. Da igual si son cinco minutos o noventa, lo importante es demostrar que puedo aportar lo máximo posible y estoy muy contento con eso. Creo en mí mismo y los demás jugadores también. Saben lo que van a obtener cuando entro en el partido. Por supuesto, depende de mí cumplir».
«Para nosotros era muy importante ganar este partido. Ha sido muy difícil. Nosotros luchamos. Ellos lucharon. Ha sido una batalla muy igualada, pero lo hemos conseguido hasta el final y hemos asegurado la victoria».
Carrick: Fue un final despiadado.
Carrick elogió el impacto de Sesko y se mostró encantado con la contribución al gol de sus compañeros Matheus Cunha y Bryan Mbemuo, también fichados este verano. «Gran remate, fue un remate implacable, me gusta cómo lo ha marcado con verdadera confianza», afirmó. Gran jugada de Matheus [Cunha] y Bryan [Mbeumo] para prepararla, tenemos los jugadores para jugar al contraataque. Encantado de nuevo con Ben, que entró y marcó la diferencia».
El entrenador también destacó la influencia de Senne Lammens en el resultado, después de que el portero belga realizara una impresionante parada para detener un disparo de Michael Keane en los últimos minutos y se enfrentara con maestría a los numerosos centros del Everton al área.
«Hizo un par de paradas realmente buenas, se mostró tranquilo y sereno en un entorno difícil», dijo el entrenador. «Le llovieron muchos córners bajo el larguero, pero no se puso nervioso, aprovechó algunas buenas oportunidades y tuvo las manos limpias. Ha sido inmenso para nosotros esta noche».
¿Cuándo comenzará Sesko?
Carrick insistió en que estaba contento con el rendimiento de Sesko a pesar de no haberlo alineado aún como titular y dijo que no había ningún problema en que siguiera siendo suplente. Explicó: «Entiendo por qué todo el mundo habla de ello y le da tanta importancia, pero tengo una muy buena relación con Ben. Hemos tenido conversaciones muy buenas y él está en un muy buen momento.
Parte de nuestro trabajo consiste en ayudarle a dar pasos adelante y a desarrollarse, a crecer como jugador. A veces son pequeños pasos, otras veces son pasos más grandes. Recientemente ha dado pasos de gigante en cuanto a los goles que ha marcado y el impacto que ha tenido, y es fantástico ver la confianza y la fe con la que está jugando ahora.
Tenemos que gestionar eso y contamos con buenos delanteros, así que es una de esas decisiones que tenemos que intentar acertar. Pero no tengo ningún problema con Ben y él tampoco tiene ningún problema. Obviamente, quiere jugar, pero ha sido como siempre, con el trabajo que está haciendo y su actitud para salir y hacer lo que ha vuelto a hacer... Ha terminado con mucha confianza y convicción, ha sido un remate implacable que resume dónde se encuentra en este momento».
