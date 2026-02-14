Getty
«¡Creía que había entrado!» - Liam Delap, del Chelsea, explica su terrible fallo ante el Hull tras un hat-trick de asistencias
El Chelsea se impone a pesar del fallo de Delap
El Chelsea pasó a la quinta ronda de la FA Cup en el MKM Stadium tras vencer al Hull gracias a un hat-trick de Pedro Neto y un gol de Estevao. Sin embargo, fue una noche curiosa para Delap, que una vez más no logró encontrar el fondo de la red. Debería haber marcado en la primera parte, pero no se aseguró de que el balón hubiera cruzado la línea tras bloquear un despeje del portero. Delap consiguió recoger el balón suelto y disparó a puerta, pero vio cómo Phillips bloqueaba su remate. El delantero terminó el partido con tres asistencias, pero solo ha marcado dos goles en 23 partidos con el Chelsea esta temporada y no ha marcado en sus últimos nueve partidos con los Blues.
«¡Pensé que estaba dentro!»
Delap admitió después que estaba convencido de que el balón había entrado. Declaró a TNT Sports: «Lo juro por mi vida, casi salgo corriendo. Pensé que había entrado. Obviamente, estaba esperando a que el árbitro pitara. Debería haberlo vuelto a meter, pero fue una locura. Fue una tontería por mi parte, pero pensé que había entrado».
El fallo provocó las críticas del comentarista y máximo goleador de la Premier League, Alan Shearer. Declaró a BBC Sport: «Dios mío. ¿Qué está haciendo Delap? Es como si pensara: "Tengo todo el tiempo del mundo". Se acerca tranquilamente y se toma su tiempo. ¿A qué estás esperando? Liam Delap no ha tenido cuatro buenos minutos. Ha perdido el balón dos veces y ha fallado una ocasión clarísima. Delap ha estado muy mal y esta noche se le ha dado una oportunidad. Delap parece muy perezoso, tiene que mejorar su rendimiento».
Delap logró recuperarse y consiguió un hat-trick de asistencias en el partido, lo que le valió los elogios de Shearer después. Añadió: «Delap se recuperó bien de ese comienzo y ha sido fundamental en la victoria. Se merece mucho crédito por ello».
¿Qué dijo Rosenior sobre Delap?
El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, elogió a Delap por su actuación tras el partido. Declaró a los periodistas: «Una actuación excelente. Para ser un número 9, especialmente en el sistema que jugamos, no siempre se trata de uno mismo. Se trata de involucrar a otros jugadores en el juego. A veces hay que sacrificarse para que otros jugadores tengan espacio y, en mi opinión, él volvió a iniciar muy bien nuestra presión. Pero, en cierto modo, es bueno que se destaque a tantos jugadores diferentes, lo que significa que el rendimiento del equipo fue realmente bueno. Y, del 1 al 15, creo que esta noche fue una actuación realmente muy buena».
Rosenior también habló sobre la actuación de su equipo y explicó por qué estaba tan impresionado con sus jugadores. Añadió: «Creo que lo más positivo en general fue la aplicación del equipo. Creo que nuestra presión, nuestra intensidad, nuestro ritmo de trabajo y Pedro fueron un ejemplo de ello, para ser sincero. Por eso marca los goles que marca. Tengo mucha suerte de contar con jugadores tan talentosos. Me estoy dando cuenta rápidamente de que no solo son buenos jugadores, sino también profesionales excepcionales. Creo que esta noche hemos hecho un partido muy profesional contra un equipo muy bueno que está luchando por la Premier League. No es un partido fácil. Parte de nuestro juego ha sido todo lo que quería ver, pero, antes de eso, los valores que ha demostrado el equipo esta noche me han hecho muy feliz como entrenador».
¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
El Chelsea conocerá a su rival en la quinta ronda el lunes, cuando se celebre el sorteo de la siguiente ronda de la FA Cup. Mientras tanto, centrará su atención en su próximo partido contra el Burnley en la Premier League, que se disputará dentro de una semana.
