«¡Cree que todavía es joven!»: Neymar acusado de «estropear» el plan táctico del Santos por un excompañero de la selección brasileña
El presidente del Santos se pronuncia sobre las dificultades de Neymar
La última aparición de Neymar fue en la derrota por 2-1 ante el Novorizontino, que supuso la eliminación del Santos del Campeonato Paulista en cuartos de final a manos del club de la Serie B. El brasileño fue el culpable del primer gol del Novorizontino en una actuación por debajo de lo habitual del delantero.
El entrenador Juan Pablo Vojvoda respaldó a Neymar tras el partido y afirmó que volverá a dar lo mejor de sí mismo. Declaró a los periodistas: «Neymar está en muy buena forma física, completa todas las sesiones de entrenamiento. Ha jugado los 90 minutos completos por primera vez este año.
Tengo mucha confianza en él. Su juego fluirá y evolucionará partido a partido. Y yo soy responsable de garantizar que esa confianza llegue. Tengo mucha confianza en él y confío en todos los jugadores de la plantilla.
Motivará a los jugadores. Neymar se esforzará al máximo para alcanzar los objetivos que se ha marcado en el Santos y con la selección nacional».
Neymar acusado de «arruinar» el Santos
El exjugador brasileño Luis Fabiano, que jugó brevemente con Neymar al comienzo de su carrera internacional, ha analizado el rendimiento de su antiguo compañero de equipo y cree que «desorganiza» tácticamente al Santos al bajar mucho para recibir el balón. El exdelantero también cree que Neymar necesita adaptar su juego, ya que «ya no tiene 20 años».
«Neymar es quien desorganiza tácticamente al equipo. Vi un poco del partido del Santos. Cada vez que va a buscar el balón a los pies del defensa, los centrocampistas, los extremos y los delanteros no saben qué hacer. Él va a buscarlo allí, los demás no saben si moverse, quedarse quietos o quedarse cerca de él, y la jugada no se desarrolla», declaró Fabiano a ESPN.
«Cuando un jugador alcanza cierta edad, cree que sigue siendo joven, que hace lo mismo que hacía a los 20 años. Tiene que adaptarse a un nuevo estilo de juego. Creo que eso es lo que le falta a Neymar. Quedarse arriba y esperar. No llega una oportunidad, no llegan dos, pero él se queda ahí, al final llegará y estará lo suficientemente fresco para aprovecharla».
La clasificación para el Mundial, en duda
Neymar no ha ocultado su deseo de jugar con Brasil en el Mundial de 2026, a pesar de que las lesiones han lastrado su carrera en los últimos años. Sin embargo, se enfrenta a una dura batalla para convencer al entrenador Carlo Ancelotti de sus cualidades, ya que no se espera que el italiano convoque a Neymar para los amistosos internacionales de marzo contra Francia y Croacia.
Ancelotti ha declarado anteriormente que Neymar debe demostrar su estado físico si quiere formar parte de la selección.
«No vamos a observar cómo juega Neymar, obviamente. Todo el mundo conoce su talento», declaró Ancelotti a Pedro Ivo Almeida, de ESPN Brasil. «En el fútbol moderno, para aprovechar su talento, el jugador tiene que estar en buena forma física. Si está en su mejor forma física, no tendrá problemas para estar en la selección nacional.
Todo el mundo quiere a Neymar en la selección nacional en buena forma física. Hablé con él y le dije: "Tienes tiempo para prepararte de la mejor manera posible para estar allí y ayudar al equipo a dar lo mejor de sí mismo en el Mundial"».
¿Se acerca el retiro de Neymar?
Este podría ser un gran año para Neymar. Recientemente firmó un nuevo contrato con el Santos hasta finales de 2026 y sigue soñando con la gloria mundialista con Brasil. Sin embargo, el delantero ha admitido que podría sentirse tentado a colgar las botas después.
«No sé qué pasará a partir de ahora, no sé qué pasará el año que viene», declaró al canal online brasileño Caze. «Puede que cuando llegue diciembre quiera retirarme. Ahora vivo año a año».
