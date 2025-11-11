'Con diferencia, el mejor' - Casemiro defiende el 'estilo de vida diferente' de Neymar al clasificar a su compañero de Brasil como mejor que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Luka Modric
La ausencia de Neymar en la selección de Brasil continúa
Neymar ha sido una vez más descartado de la selección de Brasil, con Ancelotti manteniendo que el delantero aún necesita demostrar que está físicamente listo después de un largo y problemático período de recuperación. La estrella del Santos ha estado presionando para regresar al equipo nacional antes del próximo Mundial, pero su situación sigue siendo incierta.
El jugador de 33 años no ha participado con la Seleção desde que sufrió una rotura de ligamento de la rodilla contra Uruguay en octubre de 2023, una lesión que lo dejó fuera de juego durante casi un año. Aunque Neymar se reincorporó brevemente a la selección de Brasil a principios de 2025, problemas persistentes de condición física le impidieron hacer un regreso completo y ha permanecido al margen desde entonces. Su más reciente regreso al fútbol de clubes se produjo en el empate 1-1 de Santos con Fortaleza, donde fue reintroducido desde el banco.
Ancelotti, quien ha afirmado repetidamente que Neymar sigue siendo un talento de élite cuando está en plena forma, dejó en claro que la puerta no está cerrada, pero insistió en que primero debe mostrar disponibilidad constante. Hablando durante su anuncio más reciente de la convocatoria, Ancelotti dijo que no ha tenido conversaciones recientes con Neymar y solo lo considerará de nuevo una vez que esté jugando regularmente y rindiendo a un nivel competitivo.
Casemiro defiende la importancia del papel central de Neymar
A pesar de ser uno de los máximos goleadores de todos los tiempos de Brasil, Neymar ahora se enfrenta a una carrera contra el tiempo para convencer tanto al club como al país de que su cuerpo puede soportar las exigencias del fútbol de alto nivel. Sin embargo, Casemiro sigue convencido de que Neymar puede volver a ser el factor decisivo ya que lo coloca por encima de varios de los nombres más grandes con los que ha compartido vestuario.
Le dijo a Globo: “Tuve el placer de jugar con grandes jugadores. Cristiano [Ronaldo] en su mejor fase, cuando todo lo que tocaba era gol. Jugué con Luka Modric, Toni Kroos, Marcelo, [Gareth] Bale, [Karim] Benzema. Estamos hablando de más de 10 ganadores del Balón de Oro. Y es inevitable que pongas a Neymar en esa lista. Cada uno hace lo que quiere dentro y fuera del campo. Mi estilo de vida es diferente, más reservado. Pero no podemos descartarlo si le está yendo bien. Si está física y mentalmente en forma, es con mucho el mejor. Soy un gran fanático de él como jugador.
"Conozco a Neymar desde que tenía 12 años. Jugaba para el Santos, yo jugaba para el Moreira. Este tipo siempre ha sido muy, muy diferente. Puede decidir un partido en cualquier momento. Es un privilegio decir que jugué con Neymar. Este tipo es increíble. Y en mi vida cotidiana, conozco muy bien a su equipo, cómo trabaja. Todo lo que ha hecho por el fútbol no puede ser una coincidencia; no puedes ser así solo con talento, tienes que tener el trabajo, tienes que tener la dedicación."
Casemiro dice que Brasil debería aprender de Messi y Argentina
El excentrocampista del Real Madrid cree que es necesario que la Selección se construya alrededor de una estrella como Neymar, instando a Ancelotti a tomar nota del papel integral de Messi en el éxito de Argentina en el Mundial de 2022.
"Si tengo que exigirme en el campo para que él pueda dar el pase final, marcar el gol [lo haré]", dijo. "En la Copa del Mundo de 2022, la gente preguntaba: '¿Es Neymar el jugador estrella del equipo?' Y respondí así: 'Si hay un penalti en el último minuto de la semifinal, ¿quién lo va a tirar?' Creo que Neymar es irresistible para cualquiera, pero sabemos que tiene que estar en su mejor forma. Depende mucho más de él saber qué hacer y qué no hacer, pero creo que lo necesitamos. Con su calidad, lo necesitamos."
Preguntado si vale la pena estirar tácticamente al equipo para adaptarse a Neymar, él respondió: "Absolutamente. Argentina hizo eso con Messi. Lo diré de nuevo: con sus tres mejores jugadores del mundo [Messi, Ronaldo y Neymar], puedes incluir a Neymar y hacer eso. No es que Neymar vaya a quedarse quieto mientras nosotros corremos. Eso no existe. Pero Argentina lo hizo. Julián Álvarez bajaba a defender, y Messi jugaba como falso nueve. Defendían con una línea baja, y Messi simplemente se quedaba ahí arriba.
"La calidad de estos jugadores es innegable, no puedes desperdiciarlos, tienen tanto talento. Y en el fútbol de hoy, la línea entre ganar y perder es muy delgada. Estos jugadores son los que rompen esa línea. Contra Croacia [en los cuartos de final], por ejemplo, Neymar, en un momento, marcó un gol y eso fue todo: resolvió el problema de Brasil en ese momento. El juego estaba apretado, el juego era difícil, y en ese momento marcó un gran gol y eso fue todo, fue 1-0 para nosotros."
- Getty Images Sport
Preparativos de Brasil para la Copa del Mundo e influencia de Ancelotti
El centrocampista del United también destacó la influencia del entrenador Ancelotti como un factor crucial en la mejora de Brasil. “Es un tipo que logra unir al grupo, no solo a los jugadores, sino a todo el personal,” dijo Casemiro. “Si analizas jugador por jugador... Alisson, Marquinhos, Bruno [Guimaraes], Vinicius, Rodrygo. Tenemos un grupo central que podría jugar para cualquier selección nacional. Así que estamos bien servidos con jugadores.”
Brasil continuará con sus partidos de preparación en los próximos meses, pero se enfrentarán a Senegal y Túnez en amistosos, y se espera que Ancelotti refine la forma táctica alrededor de sus atacantes clave. La condición física de Neymar sigue siendo una pregunta central, especialmente dado sus recientes lesiones y su adaptación continua en el Santos.