La Roma quiere volver a la senda del triunfo tras la derrota en Génova. El partido en Como es un punto de inflexión clave para la temporada de los giallorossi: el equipo de Fábregas está empatado a puntos con los giallorossi, que han perdido terreno en los dos últimos partidos, en los que solo han sumado un punto. A un punto se encuentra la Juventus, lista para adelantar a ambos. En el partido de ida, la Roma se impuso por 1-0 gracias al gol de Wesley.
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Como-Roma: dónde verlo, canal de televisión, retransmisión en directo, alineaciones
COMO-ROMA: CANAL DE TELEVISIÓN Y TRANSMISIÓN EN DIRECTO
Partido: Como-Roma
Fecha: domingo, 15 de marzo
Hora: 18:00
Canal de televisión: DAZN, Sky
Streaming: DAZN, Sky Go, Now
POSIBLES ALINEACIONES DEL COMO Y LA ROMACOMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Douvikas. Entrenador : Fábregas. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Entrenador : Gasperini.
ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LAS ALINEACIONES
Ndicka estará sancionado, y Hermoso está listo para volver a la alineación titular. Muchas bajas para Gasperini, que tendrá que prescindir de Dybala, Ferguson y Dovbyk. En ataque, Pellegrini está listo para volver, motivado por su gol contra el Bolonia en la Europa League, con Malen a su lado. Nada grave para Koné, que se perdió el partido del jueves por una fatiga muscular. Fábregas recupera a Perrone, que aspira a volver desde el primer minuto. Fuera Addai.
DÓNDE VER EL COMO-ROMA POR TELEVISIÓNEl partido entre el Como y la Roma se retransmitirá por DAZN: para verlo por televisión, habrá que descargar la aplicación de DAZN en un televisor inteligente compatible o en una consola PlayStation o Xbox, o bien utilizar dispositivos como Amazon Firestick, Google Chromecast o TIMVISION Box. El partido también se podrá seguir en Sky, en los canales Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K y Sky Sport (251).
DÓNDE VER EL COMO-ROMA EN DIRECTO POR STREAMINGPara ver el Como-Roma en directo por streaming, tendrás que descargar la aplicación de DAZN en tu ordenador, smartphone o tableta; o, si lo prefieres, acceder a la página web de DAZN desde un ordenador o portátil y seleccionar la ventana del evento. Los clientes de Sky, por su parte, podrán utilizar el servicio Sky Go, mientras que la otra opción es NOW.
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