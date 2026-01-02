Cómo Rodrygo podría estar sentando las bases para una salida de Real Madrid mientras Liverpool, Arsenal y Manchester City esperan

Rodrygo ha estado con Los Blancos desde 2019, cuando los gigantes españoles apostaron por su evidente potencial. Se está acercando a las 300 apariciones con el Real, con 70 goles en su cuenta. Títulos domésticos y coronas de la Liga de Campeones han sido capturados en España.

Jugadores como Vinicius Junior, Kylian Mbappe y Jude Bellingham están, sin embargo, buscando ocupar posiciones de ataque en los planes de Xabi Alonso. Eso puede llevar a que Rodrygo se quede al margen. Se considera que es demasiado bueno como para no estar comenzando cada semana.

Con eso en mente, SPORT afirma que Rodrygo está considerando sus opciones. Ha sido incluido desde el principio por Alonso en las últimas semanas, pero tiene solo siete partidos como titular y dos goles en su haber esta temporada.