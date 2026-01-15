A lo largo del camino, Fernández ha aumentado su cantidad de partidos internacionales a 38. La gran mayoría de esos han sido ganados con Messi a su lado, con el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones convirtiéndose de un ídolo de la infancia en un amigo cercano y mentor.

En ese viaje, Fernández le dijo a Por el Mundo: “Solía jugar en PlayStation, veía sus partidos, y de repente estaba entrenando con él. Es increíble, un sueño.”

Fernández jugó un papel importante en la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, con sus esfuerzos ayudando a Messi a completar la colección de medallas más deslumbrante que el fútbol profesional haya visto.

Fernández le ha dicho a GIVEMESPORT sobre ese logro: “Ganar la Copa del Mundo con Messi fue increíble. Estábamos completamente motivados porque nuestro equipo creció viendo a Leo en casa por la televisión. Habíamos estado luchando por eso durante muchos años y Messi tenía asuntos pendientes.

“Estoy tan orgulloso de haber podido compartir ese momento con él y ganar la Copa del Mundo junto a él, sabiendo lo que significaba para él y para todos nosotros. Por supuesto, todos queríamos hacerlo por él porque era el único logro deportivo que le faltaba.

“Es una gran persona y estoy tan orgulloso de compartir estos momentos con él. Es el mejor de todos los tiempos, así que es un privilegio compartir el vestuario con él. Es algo enorme para mí y realmente lo estoy disfrutando. Trato de aprovechar al máximo cada momento que paso con él.”