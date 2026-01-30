Después de años de oscuridad, el PSG ahora es una fuerza a tener en cuenta en prácticamente todos los aspectos, encontrando un éxito sin precedentes a nivel nacional desde su adquisición respaldada por Qatar en 2011 y finalmente logrando una esquiva corona de la Liga de Campeones por primera vez en 2025 al aplastar al Inter en la final en Múnich.

Ese nivel de éxito ha hecho que el club se convierta en una marca global a lo largo de los últimos 15 años, ya que sus propietarios adinerados han invertido no solo en los jugadores más destacados del planeta, sino también en imagen, visibilidad y simbolismo, aprovechando la influencia cultural de la ciudad que llaman hogar.

Ahora, están mostrando su atractivo mundial recientemente adquirido al apoderarse de Londres (bueno, de un pequeño rincón de ella). Repartida en cuatro pisos de una casa tradicional, Ici C'est Paris 'La Maison' llegará pronto.