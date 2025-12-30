Cómo el 'genio táctico' Unai Emery se vengó de su despido del Arsenal mientras un Aston Villa en auge intenta cambiar por completo el guión en la carrera por el título de la Premier League

Así como David Moyes descubrió que suceder a Sir Alex Ferguson en el Manchester United no era el trabajo glamuroso que se prometía, Emery fue el chivo expiatorio del Arsenal cuando decidieron terminar con la estancia de 22 años de Arsene Wenger en el norte de Londres en 2018. La plantilla de los Gunners era más débil que las de sus rivales del llamado 'big-six', particularmente en la defensa, donde jugadores como Shkodran Mustafi, Sokratis y Sead Kolasinac eran vistos como pilares, mientras que el movimiento del club para repartir poder en varios roles en lugar de dejarlo todo al capricho del entrenador generó algunos problemas iniciales.

Un equipo desbalanceado que dependía en gran medida de los goles de Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette terminó quinto en la Premier League en la única temporada completa de Emery, desperdiciando una plaza entre los cuatro primeros al final. También fueron aplastados 4-1 por sus rivales Chelsea en la final de la Europa League, una competición que se decía era el plato fuerte del nuevo entrenador.

El ambiente no era el adecuado. La inicialmente pobre comprensión del inglés por parte de Emery, combinada con una extraña construcción de la plantilla, trastornos en la directiva y las exigencias generales del Arsenal como club, significaban que era una receta para el desastre. Que gran parte de su presupuesto de verano de 2019 se gastara en £72 millones por Nicolas Pepe, entonces el fichaje récord del club y no probado salvo por un año en el Lille, solo complicó más las cosas.

El Arsenal comenzó la temporada 2019-20 terriblemente y Emery fue finalmente relevado de su sufrimiento el 29 de noviembre. Fue reemplazado de manera permanente por el asistente del Manchester City y ex capitán de los Gunners, Mikel Arteta, quien había sido entrevistado para el puesto cuando Wenger se fue, pero, como el destino lo quiso, recibió un respiro cuando fue a parar a otro español en su lugar.