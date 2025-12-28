La derrota de Villa dejó a Chelsea 13 puntos detrás de los líderes Arsenal y 10 detrás de Villa. Salvo un milagro, parece que los Blues están fuera de la carrera por el título de la Premier League y lo mejor a lo que pueden aspirar es al éxito en competiciones de copa y clasificar para la Champions League de la próxima temporada.

Por cierto, sobre el próximo enfrentamiento de Villa con los líderes de la liga, Arsenal, Emery dijo: "Por supuesto que estamos jugando contra Arsenal y nuestra mentalidad es competir con fuerza. No vamos a hablar sobre nuestro objetivo en la liga hasta que estemos en el día 34 porque hay equipos compitiendo con un gran poder para conseguir puntos como Liverpool, como Chelsea y ellos están manteniendo la contienda más que nosotros para estar allí. Por supuesto que estamos rindiendo muy bien, estamos en una racha ganadora de partidos, estamos compitiendo fantásticamente, competimos la primera mitad fantásticamente y estuvimos luchando. Pero la segunda mitad más o menos como esta temporada estamos mejorando progresivamente y siendo humildes."

Pero insistió en que no están en una carrera por el título con Arsenal y el segundo lugar, Manchester City.

"No, 38 partidos, no, no. Si termina mañana entonces este partido contra Arsenal es el final de la liga. Todavía hay otros 20 partidos por jugar", añadió.