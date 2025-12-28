Cole Palmer falla frente a su nueva novia mientras la estrella del Chelsea es sustituida durante la derrota en casa ante Aston Villa
El incipiente romance de Palmer
Holder y Palmer supuestamente se conocieron cuando tenían 17 años, antes de que aparecieran juntos por primera vez durante unas lujosas vacaciones de verano el año pasado. Luego, alrededor del período navideño en 2025, la pareja fue vista en Winter Wonderland - 12 meses después de que él llevara a su ex Connie Grace a una salida similar, antes de que se separaran durante el verano. Entonces, este fin de semana, se la vio animando al joven de 23 años mientras el Chelsea caía en una derrota decepcionante a manos de Villa. Desafortunadamente para Palmer, el exjugador del Manchester City no pudo detener la ofensiva de Villa, con el creador de juego visiblemente molesto por ser sustituido en el minuto 72.
Sobre esa decisión, el entrenador en jefe Enzo Maresca dijo: "No, él estaba trabajando muy bien. Con el balón y sin el balón, presionando – estuvo muy bien. Tenemos otro partido en 48 horas, por lo que estuvo bien y estamos contentos de que esté de regreso."
La oportunidad perdida de Chelsea
Chelsea tuvo una actuación impresionante durante unos 55 minutos antes de que el Villa despertara y asegurara una victoria de remontada. En la primera mitad, los Blues tuvieron un recuento de Goles Esperados apenas por debajo de dos, mientras que los visitantes no lograron ninguno. Y Maresca fue rápido en reconocer ese hecho.
El italiano, que estaba en las gradas ya que cumplía una suspensión de un partido después de recibir tres tarjetas amarillas esta temporada, dijo a BBC Match of the Day: "Creo que durante una hora, hasta que concedimos, dominamos el juego. Estuvimos muy bien. Desafortunadamente, después de eso, la dinámica del juego cambió un poco. Creo que para cuando ellos anotaron para igualar 1-1, nosotros deberíamos haber anotado dos o tres más.
"Si analizas la primera hora del juego, no estás hablando de experiencia. Pero después de eso, tuvimos problemas con eso. Los cambios que hicieron - [Ollie] Watkins, [Amadou] Onana y [Jadon] Sancho - los mejoraron un poco."
La desesperación del Chelsea es la alegría del Villa
Naturalmente, el entrenador del Villa, Unai Emery, estaba encantado de que su equipo lograra una victoria que parecía muy poco probable en la primera mitad. Pero un doblete de Ollie Watkins anuló el gol inicial de Joao Pedro, un giro de los acontecimientos que extendió la racha de victorias del Villa a 11 en todas las competiciones.
El español dijo: "Mantuvimos el mismo plan de juego que teníamos en la primera mitad, pero en la primera parte ellos estaban jugando fantástico. Estaban dominando. No podíamos recuperar el balón fácilmente. Estábamos defendiendo en bajo, estábamos defendiendo bien. No concedimos saques de esquina, solo uno y marcaron. Pero necesitábamos ser apasionados e intentar seguir siendo resilientes y estuvimos hablando después de la primera parte en el vestuario. Normalmente podríamos mejorar como lo hicimos porque ellos estaban presionando mucho en la primera parte y sabíamos que en la segunda mitad podríamos tener nuestro momento, además de controlar el juego mejor que en la primera parte.
"Estábamos mejorando pero necesitábamos cambiar algunas piernas frescas y también diferentes jugadores. Y por supuesto, cada jugada en la segunda mitad después de cuando ganaron el partido su impacto fue muy fantástico y necesario."
Villa termina la candidatura al título del Chelsea
La derrota de Villa dejó a Chelsea 13 puntos detrás de los líderes Arsenal y 10 detrás de Villa. Salvo un milagro, parece que los Blues están fuera de la carrera por el título de la Premier League y lo mejor a lo que pueden aspirar es al éxito en competiciones de copa y clasificar para la Champions League de la próxima temporada.
Por cierto, sobre el próximo enfrentamiento de Villa con los líderes de la liga, Arsenal, Emery dijo: "Por supuesto que estamos jugando contra Arsenal y nuestra mentalidad es competir con fuerza. No vamos a hablar sobre nuestro objetivo en la liga hasta que estemos en el día 34 porque hay equipos compitiendo con un gran poder para conseguir puntos como Liverpool, como Chelsea y ellos están manteniendo la contienda más que nosotros para estar allí. Por supuesto que estamos rindiendo muy bien, estamos en una racha ganadora de partidos, estamos compitiendo fantásticamente, competimos la primera mitad fantásticamente y estuvimos luchando. Pero la segunda mitad más o menos como esta temporada estamos mejorando progresivamente y siendo humildes."
Pero insistió en que no están en una carrera por el título con Arsenal y el segundo lugar, Manchester City.
"No, 38 partidos, no, no. Si termina mañana entonces este partido contra Arsenal es el final de la liga. Todavía hay otros 20 partidos por jugar", añadió.