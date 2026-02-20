Goal.com
Claudia Martinez NXGN
Claudia Martínez: la sensacional goleadora adolescente de Paraguay se unirá a Trinity Rodman y al Washington Spirit

Hubo muchos nombres importantes a los que seguir en la Copa América Femenina del año pasado. El regreso de Marta tras su retirada internacional fue la principal noticia antes del torneo, en el que también estaban listas para brillar estrellas como Linda Caicedo, del Real Madrid, Mayra Ramírez, del Chelsea, y Kerolin, del Manchester City. Pero estos eventos también sirven de plataforma para que nuevos nombres salgan a la luz, y eso es precisamente lo que ocurrió con una sensacional jugadora paraguaya de 17 años llamada Claudia Martínez.

A pesar de no jugar en uno de los equipos más potentes de Sudamérica y ser la jugadora más joven de su selección nacional, Martínez logró marcar seis goles en cinco partidos, lo que llevó a Paraguay a terminar quinto en el torneo y le valió compartir la Bota de Oro.

Los observadores más atentos del fútbol femenino en Sudamérica ya conocían el nombre de Martínez. Había destacado en el campeonato continental sub-17 a principios de ese año y ya jugaba en el primer equipo del Club Olimpia, que se había clasificado para la Copa Libertadores del año anterior. Pero el verano de 2025 llevó su perfil a un nivel completamente nuevo, lo que le valió un traspaso multimillonario por valor de casi un millón de dólares y su primer fichaje en el extranjero, convirtiéndola en una de las adolescentes con más talento a seguir en 2026.

  Sharon Siakaloba Claudia Martinez Zambia Paraguay Women 2025

    Donde todo comenzó

    Nacida en Capitán Bado, en la frontera con Brasil, el balonmano fue el deporte principal que rodeó a Martínez mientras crecía, y era uno que le gustaba. Sin embargo, su padre, Timeteo, jugaba al fútbol y llevaba a su hija a sus partidos, lo que la ayudó a enamorarse de un deporte que practicaba con sus primos y los chicos del colegio. Más tarde, se incorporó a un equipo de fútbol sala y, a los 15 años, se unió al Sportivo Ameliano, cuando se mudó de su ciudad natal a Asunción, la capital paraguaya.

    Fue un traslado de unos 400 kilómetros al sur que trajo consigo muchos cambios. En Capitán Bado, para empezar, la gente habla guaraní y portugués. En Asunción, Martínez tendría que trabajar su español. Sin embargo, lo más emocionante para la joven habrá sido la mayor prevalencia del fútbol.

    «Cuando llegué a Asunción, vi enormes campos de fútbol 11. Era mucho. Nunca había jugado en uno antes», declaró Martínez a La Nación el año pasado. «Era algo muy nuevo, pero me adapté rápidamente».

    Al cabo de un año, fichó por el Club Olimpia, el club más laureado de la ciudad, y pronto llegó su primera convocatoria con las selecciones juveniles de Paraguay. En 2024, jugó la Copa Libertadores y representó a su país tanto en el Campeonato Sudamericano Sub-17 como en la Copa Mundial Femenina Sub-20, y así fue como los grandes escenarios empezaron a formar parte de su prometedora carrera.

  Claudia Martinez Paraguay Women 2025

    El gran salto

    En 2025, Martínez se dio a conocer al mundo. Tras terminar como máxima goleadora del Campeonato Sudamericano Sub-17 en primavera, ayudando a Paraguay a ganar por primera vez un título de fútbol femenino en cualquier categoría, la joven delantera mantuvo ese impulso en su primer gran torneo con la selección absoluta, con la que debutó a finales de 2024.

    Martínez fue titular en el primer partido de Paraguay en el torneo, contra Bolivia, y marcó un hat-trick en la victoria por 4-0. A este le siguieron los goles contra Colombia y Brasil, los dos equipos que disputarían una final extraordinaria unas semanas más tarde, antes de marcar el gol de la victoria en los últimos minutos contra Venezuela para concluir la fase de grupos. No fue suficiente para que Paraguay pasara a semifinales, pero sí llegó al partido por el quinto puesto, donde una victoria sobre Chile confirmó su clasificación para los Juegos Panamericanos de 2027.

    Al final del torneo, Martínez también disfrutó de la gloria individual, compartiendo la Bota de Oro con la brasileña Amanda Gutiérrez y siendo nombrada miembro del Mejor XI de la Copa América, con solo 17 años.

  Claudia Martinez Paraguay Women 2025

    ¿Cómo va todo?

    Como era de esperar, sus actuaciones en un escenario tan importante llamaron la atención de muchos de los mejores clubes del mundo, y fue el Washington Spirit quien ganó la carrera por su fichaje, pagando una enorme suma de 950 000 dólares (697 000 libras esterlinas), según ESPN. Este traspaso se encuentra entre los 10 más caros de la historia del fútbol femenino.

    Martínez ha firmado un contrato de tres años con opción a un año más y se unirá a algunas de las delanteras más explosivas de la NWSL en su temporada de debut, entre ellas la estrella estadounidense Trinity Rodman, que acaba de firmar un contrato récord para seguir en el Spirit.

  Claudia Martinez Paraguay Women 2025

    Puntos fuertes más destacados

    Es obvio cuál es la mayor fortaleza de Martínez: su capacidad para rematar. A ello contribuye su potente disparo con la pierna derecha y el hecho de que sabe utilizar muy bien la izquierda, algo que no duda en hacer. Con un gran movimiento sin balón que le permite colocarse en numerosas posiciones de gol, una velocidad maravillosa que la convierte en una amenaza por detrás y unas cualidades técnicas sólidas que le permiten no tener que depender siempre de los pases destacados de otras jugadoras, Martínez tiene muchas de las características necesarias para ser una goleadora de élite al más alto nivel.

    También cabe destacar que la joven de 18 años realiza un trabajo impresionante cuando su equipo no tiene el balón, algo que no siempre ocurre con las delanteras jóvenes. Está comprometida con su papel en la defensa, lo que es un gran indicador de su buena actitud y carácter.

  Gisele Thompson Claudia Martinez USWNT Paraguay 2026

    Margen de mejora

    Hemos visto a Martínez demostrar esas cualidades con regularidad en las categorías inferiores, y lo que logró en la Copa América del año pasado fue excepcional, pero el siguiente paso para la adolescente es demostrar su calidad semana tras semana en una liga de primer nivel como la NWSL.

    No es de extrañar que, con 18 años, Martínez siga siendo bastante delgada y necesite desarrollarse físicamente para poder enfrentarse a las defensas de Estados Unidos y otros países, y ser más peligrosa en general. Pero no se trata de defectos preocupantes, sino naturales en una jugadora de su edad y experiencia, en los que puede trabajar con el tiempo.

  Sam Kerr

    ¿La próxima... Sam Kerr?

    Con la variedad en su remate, su agilidad, su habilidad para usar ambas piernas y el maravilloso instinto goleador que demuestra, Martínez se parece en ocasiones a Sam Kerr. Kerr es mucho más fuerte y mucho más difícil de controlar para las defensas rivales en el aspecto físico, lo cual no es ninguna sorpresa dada la diferencia de edad y experiencia, y la australiana también tiene evidentes fortalezas aéreas, algo que Martínez aún no ha demostrado.

    Sin embargo, la adolescente ha demostrado su potencial para ser una amenaza en el juego aéreo y, al igual que con su físico, eso es algo que puede desarrollar con el tiempo.

  Claudia Martinez Paraguay Women 2026

    ¿Qué viene después?

    Será fascinante ver cómo le va a Martínez en la NWSL. La adolescente comenzará su primer año en la liga con una ligera desventaja, ya que actualmente se encuentra con Paraguay en el Campeonato Femenino Sub-20 de la CONMEBOL. Tras haber ayudado a su país a alcanzar la fase final de ese torneo, Martínez estará fuera hasta que se disputen los últimos partidos, el 28 de febrero, por lo que no se reunirá con sus compañeras del Spirit hasta menos de dos semanas antes de que comience la nueva temporada.

    Como resultado, es posible que la delantera tarde algún tiempo en adaptarse a su primera temporada en Estados Unidos, y además existe la incógnita de dónde encajará Martínez en una delantera que ya cuenta con numerosas estrellas. Además de Rodman, y a pesar de la sorprendente marcha de Croix Bethune, el Spirit cuenta en sus filas con jugadoras como la nigeriana Gift Monday, la colombiana Leicy Santos, la delantera italiana Sofia Cantore y Rosemonde Kouassi, de Costa de Marfil.

    Esto significa que hay mucha competencia por los puestos, pero la otra cara de la moneda es que Martínez no tendrá una gran presión para entrar y rendir al máximo desde el primer momento. Todo ese apoyo debería crear un entorno excelente para que esta joven y talentosa delantera aprenda y crezca, en un año importante en el que, a pesar de tener solo 18 años, probablemente desempeñará un papel clave en los intentos de Paraguay de clasificarse para la Copa Mundial Femenina de 2027.

