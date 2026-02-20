Claudia Martínez: la sensacional goleadora adolescente de Paraguay se unirá a Trinity Rodman y al Washington Spirit

A pesar de no jugar en uno de los equipos más potentes de Sudamérica y ser la jugadora más joven de su selección nacional, Martínez logró marcar seis goles en cinco partidos, lo que llevó a Paraguay a terminar quinto en el torneo y le valió compartir la Bota de Oro.
Los observadores más atentos del fútbol femenino en Sudamérica ya conocían el nombre de Martínez. Había destacado en el campeonato continental sub-17 a principios de ese año y ya jugaba en el primer equipo del Club Olimpia, que se había clasificado para la Copa Libertadores del año anterior. Pero el verano de 2025 llevó su perfil a un nivel completamente nuevo, lo que le valió un traspaso multimillonario por valor de casi un millón de dólares y su primer fichaje en el extranjero, convirtiéndola en una de las adolescentes con más talento a seguir en 2026.