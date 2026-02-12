Cinco cuestiones que Michael Carrick y el Manchester United deberían abordar durante los 12 días de descanso entre partidos de los Red Devils.

La ausencia del United en las competiciones europeas y su temprana eliminación de la FA Cup les ha dejado con un hueco de 12 días en su calendario antes de visitar al Everton el 23 de febrero. El parón es tan largo que se consideró una oportunidad ideal para disputar lucrativos partidos amistosos en el extranjero.

Al final, no se ha programado ningún partido de exhibición y se cree que Carrick ha rechazado la oferta de llevar al equipo a una concentración de entrenamiento en un lugar con clima cálido, prefiriendo trabajar en Carrington. Mientras que los jugadores tendrán cuatro días libres, Carrick apenas puede permitirse un día de vacaciones, ya que está trazando el camino del United para terminar entre los cuatro primeros de la Premier League y volver a la Champions League.

El empate in extremis de Benjamin Sesko contra el West Ham ha hecho que el ambiente en el club sea más positivo de lo que podría haber sido durante este periodo de inactividad, pero los Hammers frenaron el perfecto inicio del United bajo la dirección de Carrick y el flojo rendimiento planteó muchas preguntas que el entrenador deberá responder en los próximos 12 días.

GOAL analiza los cinco principales problemas que deben abordar el excentrocampista de los Red Devils convertido en entrenador, así como sus superiores en la jerarquía...